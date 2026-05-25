CANLI YAYIN

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TÜİK'in yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verileri, istihdam ve ücretlerde artışa işaret ederken, çalışma saatlerinde düşüş yaşandığını ortaya koydu. Brüt ücret ve maaş endeksindeki yıllık artış ise yüzde 37'ye ulaştı.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verileri, iş gücü piyasasındaki son durumu ortaya koydu. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam artışı sürerken, çalışılan saatlerde düşüş yaşandı. Ücret ve iş gücü maliyetlerindeki yükseliş ise dikkat çekti.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 2

İSTİHDAM YILLIK BAZDA YÜZDE 1,2 ARTTI

TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde sanayi sektöründe istihdam yüzde 3,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,8, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,1 artış kaydedildi.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 3

Çeyreklik bazda ise toplam istihdam endeksi yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,3 gerileme görülürken, ticaret-hizmet sektörleri yüzde 0,8 yükseldi.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 4

ÇALIŞMA SAATLERİNDE GERİLEME

Veriler, çalışma sürelerinde düşüş yaşandığını da ortaya koydu. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2026 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,7 azaldı.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 5

Sanayide yüzde 5,1, inşaat sektöründe yüzde 4,8 düşüş yaşanırken, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,8 artış görüldü.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 6

Çeyreklik bazda toplam çalışılan saat endeksi yüzde 0,7 geriledi. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 4,8 düşüş yaşanırken, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 artış kaydedildi.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 7

MAAŞLARDA YÜZDE 37'LİK ARTIŞ

TÜİK verilerine göre brüt ücret-maaş endeksi yıllık bazda yüzde 37 arttı. Sanayi sektöründe yüzde 34,7, inşaat sektöründe yüzde 33,5, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 39 artış görüldü.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 8

Çeyreklik bazda ise brüt ücret-maaş endeksi yüzde 10,3 arttı. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 11,1, inşaatta yüzde 6,8, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 10,4 artış kaydedildi.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 9

İŞ GÜCÜ MALİYETLERİNDE SERT YÜKSELİŞ

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi de yükselişini sürdürdü. 2026 yılı ilk çeyreğinde saatlik iş gücü maliyeti endeksi yıllık bazda yüzde 41,4 arttı. Bu oran sanayi sektöründe yüzde 43, inşaat sektöründe yüzde 42,3, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 40,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 10

Saatlik kazanç endeksi yıllık bazda yüzde 39,4 artarken, sanayi sektöründe yüzde 42, inşaat sektöründe yüzde 40,3, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 37,8 artış kaydedildi.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 11

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise yıllık bazda yüzde 51,4 arttı. Alt sektörlerde sanayi sektöründe yüzde 48,2, inşaat sektöründe yüzde 51,4, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 53,6 artış görüldü.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 12

ÇEYREKLİK ARTIŞLAR DİKKAT ÇEKTİ

TÜİK verilerine göre ilk çeyrekte saatlik iş gücü maliyeti endeksi yüzde 12,5, saatlik kazanç endeksi yüzde 11,1, saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise yüzde 19,5 arttı.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 13

Saatlik iş gücü maliyeti endeksinde sanayi sektöründe yüzde 13,9, inşaat sektöründe yüzde 13,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,3 artış kaydedildi. Saatlik kazanç endeksinde ise sanayi sektöründe yüzde 13,3, inşaat sektöründe yüzde 12,2, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,5 artış görüldü.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 14

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksinde sanayi sektöründe yüzde 16,8, inşaat sektöründe yüzde 20,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 20,9 artış kaydedildi. Kazanç dışı maliyetlerde en yüksek artış yüzde 20,9 ile ticaret-hizmet sektörlerinde gerçekleşti.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 15

TÜİK VERİLERİNDE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR (TABLO)

Gösterge Yıllık Değişim
İstihdam endeksi %1,2 artış
Çalışılan saat endeksi %1,7 azalış
Brüt ücret-maaş endeksi %37 artış
Saatlik işgücü maliyeti endeksi %41,4 artış
Saatlik kazanç endeksi %39,4 artış
Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi %51,4 artış
İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 16

SEKTÖREL İSTİHDAM DEĞİŞİMİ (TABLO)

Sektör Yıllık Değişim
Sanayi %3,2 azalış
İnşaat %3,8 artış
Ticaret-hizmet %3,1 artış
İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş 17

ÇALIŞMA SAATLERİNDE SON DURUM (TABLO)

Sektör Yıllık Değişim
Sanayi %5,1 azalış
İnşaat %4,8 azalış
Ticaret-hizmet %0,8 artış

Kaynak: İşgücü Girdi Endeksleri, I. Çeyrek: Ocak-Mart 2026

Çalışan her 2 kişiden biri çocuk bakımını üstleniyor ÇALIŞAN HER 2 KİŞİDEN BİRİ ÇOCUK BAKIMINI ÜSTLENİYOR
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin