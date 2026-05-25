İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor: Maaşlarda dikkat çeken yükseliş
TÜİK'in yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verileri, istihdam ve ücretlerde artışa işaret ederken, çalışma saatlerinde düşüş yaşandığını ortaya koydu. Brüt ücret ve maaş endeksindeki yıllık artış ise yüzde 37'ye ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı 2026 yılı ilk çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri verileri, iş gücü piyasasındaki son durumu ortaya koydu. Verilere göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam artışı sürerken, çalışılan saatlerde düşüş yaşandı. Ücret ve iş gücü maliyetlerindeki yükseliş ise dikkat çekti.
İSTİHDAM YILLIK BAZDA YÜZDE 1,2 ARTTI
TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde sanayi sektöründe istihdam yüzde 3,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,8, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,1 artış kaydedildi.
Çeyreklik bazda ise toplam istihdam endeksi yüzde 0,2 arttı. Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 0,3 gerileme görülürken, ticaret-hizmet sektörleri yüzde 0,8 yükseldi.
ÇALIŞMA SAATLERİNDE GERİLEME
Veriler, çalışma sürelerinde düşüş yaşandığını da ortaya koydu. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2026 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,7 azaldı.
Sanayide yüzde 5,1, inşaat sektöründe yüzde 4,8 düşüş yaşanırken, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,8 artış görüldü.