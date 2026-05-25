Petrolde yüzde 5'in üzerinde gerileme: Yeniden 90 doların altına düşecek mi? Gözler akaryakıt indiriminde

Küresel enerji piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor. Son olarak ABD ile İran arasında müzakerelerin olumlu ilerlediğine yönelik açıklamalar sonrası Brent petrolün varil fiyatında ciddi düşüş kaydedildi.

ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik açıklamalar sonrası Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5’in üzerinde gerileyerek 100 doların altına indi (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

DÜŞÜŞTE "İRAN İLE UZLAŞI" ETKİSİ

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmede ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik açıklamalar etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile müzakerelerin "düzenli ve yapıcı" şekilde ilerlediğini belirtti. Trump, iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerini ifade ederken, anlaşma sağlanana kadar İran limanlarına yönelik deniz ablukasının süreceğini kaydetti.

Bu gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle işlerlik kazanabileceği ve petrol arzının kesintisiz devam edebileceği beklentilerini güçlendirdi. Uzmanlar ise hasar gören petrol ve doğal gaz tesislerinin tamamen onarılmasının zaman alabileceğini, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının normale dönmesinin aylar sürebileceğini değerlendiriyor.