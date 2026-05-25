Petrolde yüzde 5'in üzerinde gerileme: Yeniden 90 doların altına düşecek mi? Gözler akaryakıt indiriminde
ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik açıklamaların ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5’in üzerinde gerileyerek 100 doların altına indi. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası Türkiye’de gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrilirken, piyasalarda yeni indirim beklentisi güçlendi. Gelişmeleri değerlendiren Finans Analisti Arda Coşar, "Barışla birlikte belki 90 doların biraz altı görülebilir ancak petrolün eski fiyatlarına kısa vadede dönme ihtimali düşük görünüyor" dedi.
Küresel enerji piyasalarında dalgalanmalar devam ediyor. Son olarak ABD ile İran arasında müzakerelerin olumlu ilerlediğine yönelik açıklamalar sonrası Brent petrolün varil fiyatında ciddi düşüş kaydedildi.
Geçen haftayı 100,21 dolardan kapatan Brent petrol, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibarıyla yüzde 5,1 gerileyerek 95,10 dolar seviyesine indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 5,6 düşüşle 91,20 dolardan işlem gördü.
DÜŞÜŞTE "İRAN İLE UZLAŞI" ETKİSİ
Petrol fiyatlarındaki geri çekilmede ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik açıklamalar etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran ile müzakerelerin "düzenli ve yapıcı" şekilde ilerlediğini belirtti. Trump, iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerini ifade ederken, anlaşma sağlanana kadar İran limanlarına yönelik deniz ablukasının süreceğini kaydetti.
Bu gelişmeler, Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle işlerlik kazanabileceği ve petrol arzının kesintisiz devam edebileceği beklentilerini güçlendirdi. Uzmanlar ise hasar gören petrol ve doğal gaz tesislerinin tamamen onarılmasının zaman alabileceğini, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının normale dönmesinin aylar sürebileceğini değerlendiriyor.
Teknik açıdan Brent petrolde 107,19 dolar seviyesi direnç, 92,93 dolar seviyesi ise destek bölgesi olarak izleniyor.
PETROL SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYELERE İNECEK Mİ?
Finans Analisti Arda Coşar, Brent petroldeki sert geri çekilmeyi A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Petrol fiyatlarının kısa sürede 95 dolar seviyesine kadar gerilediğine dikkat çeken Coşar, enerji piyasalarında yeni bir denge arayışının başladığını ifade etti.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün kalıcı olup olmayacağına yönelik görüşlerini aktaran Coşar, "Bir barış anlaşması olsa bile Brent petrolün 90 dolar altında çok kalıcı olacağını sanmıyorum. Çünkü hem İran'ın hem de körfez ülkelerinin petrol üretim ve lojistik altyapıları zarar gördü, bölgedeki güven sarsıldı. Barışla birlikte belki 90 doların biraz altı görülebilir ancak petrolün eski fiyatlarına kısa vadede dönme ihtimali düşük görünüyor" dedi.
AKARYAKITTA İNDİRİM BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR
Öte yandan eşel mobil sisteminin devreye alınmasıyla birlikte Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına ÖTV indirimi uygulanıyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisini artırdı. Sektör kaynakları, benzin ve motorinde litre başına 3 ila 5 TL arasında indirim ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.
Son olarak motorine 22 Mayıs 2026 tarihinde 2 lira 33 kuruş indirim uygulanmıştı. Enerji sektörü temsilcileri, Brent petrolün mevcut seviyelerde kalması halinde önümüzdeki günlerde yeni indirimlerin gelebileceğini ifade ediyor.
25 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 65,10 TL
Motorin: 67,03 TL
LPG: 33,89 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 64,97 TL
Motorin: 66,90 TL
LPG: 33,29 TL
Ankara:
Benzin: 66,08 TL
Motorin: 68,16 TL
LPG: 33,87 TL
İzmir:
Benzin: 66,36 TL
Motorin: 68,43 TL
LPG: 33,69 TL
25 MAYIS 2026 GÜNCEL PETROL FİYATLARI
25 Mayıs 2026 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar seviyelerinde işlem görüyor. ABD ile İran arasındaki müzakere sürecine dair açıklamalara göre fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterebiliyor.
EŞEL MOBİL SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?
Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarındaki maliyet değişimlerinin tüketiciye etkisini vergi düzenlemeleriyle dengelemeyi amaçlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.
Sistemde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının yükseldiği dönemlerde Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) indirime gidilerek pompa fiyatlarındaki artışın sınırlandırılması hedefleniyor.
Akaryakıt fiyatları;
- Ürün fiyatı,
- Toptancı, dağıtıcı ve bayi marjları,
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) gelir payı,
- Vergiler
olmak üzere farklı kalemlerden oluşuyor.
Ürün fiyatlarının temel belirleyicileri arasında ise uluslararası petrol fiyatları, rafineri marjları ve döviz kuru yer alıyor.
Son dönemde jeopolitik gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketlilik sonrası 4 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi yeniden devreye alınmış ve akaryakıt ürünlerindeki ÖTV tutarlarında değişikliğe gidilmişti.