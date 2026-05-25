Ekonomik güven endeksi yükselişe geçti: Reel sektörde dikkat çeken artış
TÜİK’in yayımladığı Mayıs 2026 ekonomik güven endeksi verilerine göre, ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 0,8 artarak 97,2 seviyesine yükseldi. Reel kesim ve perakende ticaret sektörlerinde artış görülürken, hizmet ve inşaat sektörlerinde gerileme kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre ekonomik güven endeksi, nisan ayında 96,4 seviyesindeyken mayıs ayında yüzde 0,8 artış göstererek 97,2 değerine yükseldi.
Ekonomik güven endeksindeki yükselişte reel kesim ve perakende ticaret sektörlerindeki artış etkili oldu.
TÜKETİCİ GÜVENİNDE SINIRLI ARTIŞ
Mayıs ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 85,8 seviyesine çıktı.
Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 2,4 yükselişle 101 seviyesine ulaştı.
HİZMET VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GERİLEME
Hizmet sektörü güven endeksi mayısta yüzde 0,6 düşüşle 109 seviyesine geriledi.
İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,7 azalarak 82,1 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 artış göstererek 112,5 değerine yükseldi.
EKONOMİK GÜVENDE 100 SEVİYESİ KRİTİK EŞİK
TÜİK açıklamasına göre ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında hesaplanıyor.
Endeksin 100'ün üzerinde olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'ün altında olması ise kötümserliği gösteriyor.
Mayıs ayında açıklanan 97,2'lik veri, ekonomik güvenin kritik eşik olan 100 seviyesinin altında kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.
MAYIS 2026 EKONOMİK GÜVEN VERİLERİ
|Endeks
|Nisan 2026
|Mayıs 2026
|Aylık Değişim
|Ekonomik güven endeksi
|96,4
|97,2
|%0,8
|Tüketici güven endeksi
|85,5
|85,8
|%0,3
|Reel kesim güven endeksi
|98,6
|101,0
|%2,4
|Hizmet sektörü güven endeksi
|109,7
|109,0
|-%0,6
|Perakende ticaret güven endeksi
|111,6
|112,5
|%0,8
|İnşaat sektörü güven endeksi
|83,6
|82,1
|-%1,7
Kaynak: TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs 2026.