CANLI YAYIN

Ekonomik güven endeksi yükselişe geçti: Reel sektörde dikkat çeken artış

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ekonomik güven endeksi yükselişe geçti: Reel sektörde dikkat çeken artış

TÜİK’in yayımladığı Mayıs 2026 ekonomik güven endeksi verilerine göre, ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 0,8 artarak 97,2 seviyesine yükseldi. Reel kesim ve perakende ticaret sektörlerinde artış görülürken, hizmet ve inşaat sektörlerinde gerileme kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ekonomik güven endeksi, nisan ayında 96,4 seviyesindeyken mayıs ayında yüzde 0,8 artış göstererek 97,2 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki yükselişte reel kesim ve perakende ticaret sektörlerindeki artış etkili oldu.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE SINIRLI ARTIŞ

Mayıs ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 85,8 seviyesine çıktı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 2,4 yükselişle 101 seviyesine ulaştı.

TÜİK’in yayımladığı Mayıs 2026 ekonomik güven endeksi verilerine göre, ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 0,8 artarak 97,2 seviyesine yükseldi (Foto: ahaber.com.tr arşiv)TÜİK’in yayımladığı Mayıs 2026 ekonomik güven endeksi verilerine göre, ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 0,8 artarak 97,2 seviyesine yükseldi (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

HİZMET VE İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GERİLEME

Hizmet sektörü güven endeksi mayısta yüzde 0,6 düşüşle 109 seviyesine geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1,7 azalarak 82,1 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 artış göstererek 112,5 değerine yükseldi.

EKONOMİK GÜVENDE 100 SEVİYESİ KRİTİK EŞİK

TÜİK açıklamasına göre ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında hesaplanıyor.

Endeksin 100'ün üzerinde olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'ün altında olması ise kötümserliği gösteriyor.

Mayıs ayında açıklanan 97,2'lik veri, ekonomik güvenin kritik eşik olan 100 seviyesinin altında kalmaya devam ettiğini ortaya koydu.

MAYIS 2026 EKONOMİK GÜVEN VERİLERİ

Endeks Nisan 2026 Mayıs 2026 Aylık Değişim
Ekonomik güven endeksi 96,4 97,2 %0,8
Tüketici güven endeksi 85,5 85,8 %0,3
Reel kesim güven endeksi 98,6 101,0 %2,4
Hizmet sektörü güven endeksi 109,7 109,0 -%0,6
Perakende ticaret güven endeksi 111,6 112,5 %0,8
İnşaat sektörü güven endeksi 83,6 82,1 -%1,7

Kaynak: TÜİK, Ekonomik Güven Endeksi, Mayıs 2026.

İstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyorİstihdam artıyor, çalışma saatleri düşüyor İSTİHDAM ARTIYOR, ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞÜYOR

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın