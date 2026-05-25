Ekonomik güven endeksi yükselişe geçti: Reel sektörde dikkat çeken artış

TÜİK’in yayımladığı Mayıs 2026 ekonomik güven endeksi verilerine göre, ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 0,8 artarak 97,2 seviyesine yükseldi. Reel kesim ve perakende ticaret sektörlerinde artış görülürken, hizmet ve inşaat sektörlerinde gerileme kaydedildi.