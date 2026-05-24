İkinci elde dikkat çeken tablo: İnternetten en çok satılan ürün belli oldu

Bu kategoriyi 681 bin 697 adetle elbise ve abiye, 564 bin 906 adetle pantolon takip etti. Pantolonun ardından 515 bin 771 adetle ceket ve mont gelirken, ikinci el ayakkabı satışları da 443 bin 242 olarak kayıtlara geçti.

E-ticaret platformları üzerinden toplam 751 bin 294 ikinci el gömlek ve üst giyim ürünü satıldı

EN ÇOK GÖMLEK SATILDI

Yenilenmiş ve ikinci el ürün satışını kapsayan sürdürülebilir e-ticaret hacmi ise 2024'teki 9,8 milyar liralık seviyeden geçen yıl 21,8 milyar liraya yükseldi. İşlem sayısı da aynı dönemde 17,5 milyondan 23,6 milyona çıktı.

Türkiye'de e-ticaret hacmi büyümeye devam ederken, ikinci el ürün satışlarındaki artış da dikkat çekti. "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"ndan derlenen verilere göre, ülkedeki toplam e-ticaret harcamaları geçen yıl 4,6 trilyon liraya ulaştı.

HACİMDE ZİRVE CEP TELEFONLARININ OLDU

İkinci el ürün satışları hacim bazında incelendiğinde ise ilk sırada cep telefonları yer aldı.

Yenilenmiş ürünler hariç tutulduğunda geçen yıl internet üzerinden toplam 594,17 milyon lira değerinde ikinci el cep telefonu satışı gerçekleştirildi. Bu rakam toplam ikinci el e-ticaret hacminin yaklaşık yüzde 6'sına karşılık geldi.

Cep telefonlarının ardından 524,22 milyon lirayla ceket ve mont ürün grubu ikinci sırada yer aldı.

Bu ürünleri 460,68 milyon lirayla elbise ve abiye, 424,71 milyon lirayla çanta ve 390,34 milyon lirayla ayakkabı takip etti.

YENİLENMİŞ TELEFON PAZARINDA HANGİ MODELLER ÖNE ÇIKTI?

Yenilenmiş ürün pazarında da cep telefonları öne çıktı.

Bu kapsamda yüzde 16,3 payla "2021 model ve 128 gigabayt" cep telefonları ilk sırada yer aldı. Bu modeli yüzde 13,2 ile "2019 model ve 64 gigabayt", yüzde 10,5 ile "2019 model ve 128 gigabayt" cep telefonları izledi.

Söz konusu üç modelin toplam hacim içerisindeki payı yüzde 40 olarak kaydedildi.

İşlem adedi bazında ise yüzde 14,9 ile "2019 model ve 64 gigabayt" cep telefonları en fazla satılan yenilenmiş model oldu.