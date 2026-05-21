CANLI YAYIN

Bayramda ulaşım ücretsiz: Hangi köprüler, otoyollar ve toplu taşıma hatları ücretsiz olacak?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bayramda ulaşım ücretsiz: Hangi köprüler, otoyollar ve toplu taşıma hatları ücretsiz olacak?

Kurban Bayramı tatilinde otoyol ve köprüler ile toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kamuya ait köprüler, otoyollar ve kent içi bazı raylı sistem hatlarından bayram boyunca ücret alınmayacak. İşte bayramda ücretsiz olacak köprü, otoyol ve toplu taşıma hatlarının listesi...

Kurban Bayramı tatiliyle birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ücretsiz ulaşım uygulaması devreye giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak kararla birlikte kamuya ait köprüler, otoyollar ve bazı raylı sistem hatlarında vatandaşlardan ücret alınmayacak.

Bayramda ulaşım ücretsiz: Hangi köprüler, otoyollar ve toplu taşıma hatları ücretsiz olacak? - 1

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK

Karara göre, 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi gün sonuna kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ücretsiz olacak.

Aynı tarihler arasında:

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

de ücretsiz hizmet verece.

Bayramda ulaşım ücretsiz: Hangi köprüler, otoyollar ve toplu taşıma hatları ücretsiz olacak? - 2

TOPLU ULAŞIMDA DA ÜCRETSİZ DÖNEM

27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi gün sonuna kadar bazı toplu ulaşım hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak.

Ücretsiz olacak hatlar şöyle:

  • Başkentray
  • Marmaray
  • İZBAN
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

Ayrıca belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz yararlanılabilecek.

Bayramda ulaşım ücretsiz: Hangi köprüler, otoyollar ve toplu taşıma hatları ücretsiz olacak? - 3

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ KAPSAM DIŞI

Öte yandan yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyol ve köprüler, ücretsiz geçiş uygulaması kapsamında yer almayacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

Bayramın:

  • Birinci günü 27 Mayıs Çarşamba,
  • Son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olacak.

Bayramda ulaşım ücretsiz: Hangi köprüler, otoyollar ve toplu taşıma hatları ücretsiz olacak? - 4

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLACAK ULAŞIM HATLARI (TABLO)

Uygulama Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Detay
KGM otoyolları 26 Mayıs 2026 - 00.00 30 Mayıs 2026 gün sonu Yap-işlet-devret projeleri hariç
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 26 Mayıs 2026 - 00.00 30 Mayıs 2026 gün sonu Ücretsiz geçiş uygulanacak
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 26 Mayıs 2026 - 00.00 30 Mayıs 2026 gün sonu Ücretsiz geçiş uygulanacak
Marmaray 27 Mayıs 2026 - 00.00 30 Mayıs 2026 gün sonu Ücretsiz toplu ulaşım
Başkentray 27 Mayıs 2026 - 00.00 30 Mayıs 2026 gün sonu Ücretsiz toplu ulaşım
İZBAN 27 Mayıs 2026 - 00.00 30 Mayıs 2026 gün sonu Ücretsiz toplu ulaşım
Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı 27 Mayıs 2026 - 00.00 30 Mayıs 2026 gün sonu Ücretsiz toplu ulaşım
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı 27 Mayıs 2026 - 00.00 30 Mayıs 2026 gün sonu Ücretsiz toplu ulaşım
Belediye toplu taşıma hizmetleri 27 Mayıs 2026 - 00.00 30 Mayıs 2026 gün sonu Belediye ve bağlı işletmeler dahil
Kurbanlık alırken ilk bakmanız gereken ne?Kurbanlık alırken ilk bakmanız gereken ne? KURBANLIK ALIRKEN İLK BAKMANIZ GEREKEN NE?
Emniyete giriş şartları değişiyorEmniyete giriş şartları değişiyor EMNİYETE GİRİŞ ŞARTLARI DEĞİŞİYOR
Türkiye’nin doğurganlık haritası değiştiTürkiye’nin doğurganlık haritası değişti TÜRKİYE'NİN DOĞURGANLIK HARİTASI DEĞİŞTİ

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın