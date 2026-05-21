Bayramda ulaşım ücretsiz: Hangi köprüler, otoyollar ve toplu taşıma hatları ücretsiz olacak?
Kurban Bayramı tatilinde otoyol ve köprüler ile toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek. Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kamuya ait köprüler, otoyollar ve kent içi bazı raylı sistem hatlarından bayram boyunca ücret alınmayacak. İşte bayramda ücretsiz olacak köprü, otoyol ve toplu taşıma hatlarının listesi...
Kurban Bayramı tatiliyle birlikte milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ücretsiz ulaşım uygulaması devreye giriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 21 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak kararla birlikte kamuya ait köprüler, otoyollar ve bazı raylı sistem hatlarında vatandaşlardan ücret alınmayacak.
KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK
Karara göre, 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi gün sonuna kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ücretsiz olacak.
Aynı tarihler arasında:
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
de ücretsiz hizmet verece.
TOPLU ULAŞIMDA DA ÜCRETSİZ DÖNEM
27 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi gün sonuna kadar bazı toplu ulaşım hatlarında ücretsiz ulaşım uygulanacak.
Ücretsiz olacak hatlar şöyle:
- Başkentray
- Marmaray
- İZBAN
- Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
- Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
Ayrıca belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler tarafından yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz yararlanılabilecek.