Kurbanlık alırken ilk bakmanız gereken şey ne? İşte 5 maddede dikkat edilmesi gerekenler

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesi kurbanlık pazarlarında hareketlilik artarken, vatandaşlar da dini şartlara uygun kurbanlık seçebilmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Peki, kurbanlık alırken ilk bakmanız gereken şey ne? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun paylaştığı bilgiler doğrultusunda kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken temel kriterler 5 maddede derlendi. İşte Diyanet'e göre kurbanlık alımında aranan kriterler:

Kurban olarak ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz değildir.

2- KURBANLIK HAYVANLARIN YAŞLARINDA ARANACAK ASGARİ SINIR NEDİR?

Kurbanlık hayvanlarda kameri yıl esasına göre devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurması şartı aranır. Bu yaşları tamamlamayan hayvan kurban olmaz.

Fakat sadece koyun cinsi için bir istisna söz konusudur. Buna göre 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi iri olması halinde kurban edilebilir.