Kurbanlık alırken ilk bakmanız gereken şey ne? İşte 5 maddede dikkat edilmesi gerekenler
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş kurbanlık pazarlarının yolunu tutmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterleri maddeler halinde sıraladı. Hayvanın yaşı, sağlık durumu ve fiziksel özelliklerinin büyük önem taşıdığı belirtilirken, uzmanlar da vatandaşları sahte ilanlar ve dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.
İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesi kurbanlık pazarlarında hareketlilik artarken, vatandaşlar da dini şartlara uygun kurbanlık seçebilmek için araştırmalarını sürdürüyor.
Peki, kurbanlık alırken ilk bakmanız gereken şey ne? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun paylaştığı bilgiler doğrultusunda kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken temel kriterler 5 maddede derlendi. İşte Diyanet'e göre kurbanlık alımında aranan kriterler:
1- HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLARAK KESİLEBİLİR?
Kurban olarak ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz değildir.
2- KURBANLIK HAYVANLARIN YAŞLARINDA ARANACAK ASGARİ SINIR NEDİR?
Kurbanlık hayvanlarda kameri yıl esasına göre devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurması şartı aranır. Bu yaşları tamamlamayan hayvan kurban olmaz.
Fakat sadece koyun cinsi için bir istisna söz konusudur. Buna göre 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi iri olması halinde kurban edilebilir.
3- BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA KURBAN HİSSESİ SINIRI NEDİR?
Koyun ve keçi sadece bir kişi adına kurban edilir. Deve, sığır ve manda ise bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu durumda her bir kişinin hissesi yedide birden aşağıya düşmemelidir.