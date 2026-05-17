Kurbanlık alırken ilk bakmanız gereken şey ne? İşte 5 maddede dikkat edilmesi gerekenler

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş kurbanlık pazarlarının yolunu tutmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterleri maddeler halinde sıraladı. Hayvanın yaşı, sağlık durumu ve fiziksel özelliklerinin büyük önem taşıdığı belirtilirken, uzmanlar da vatandaşları sahte ilanlar ve dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı bu yıl 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesi kurbanlık pazarlarında hareketlilik artarken, vatandaşlar da dini şartlara uygun kurbanlık seçebilmek için araştırmalarını sürdürüyor.

Peki, kurbanlık alırken ilk bakmanız gereken şey ne? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun paylaştığı bilgiler doğrultusunda kurbanlık hayvan seçiminde dikkat edilmesi gereken temel kriterler 5 maddede derlendi. İşte Diyanet'e göre kurbanlık alımında aranan kriterler:

1- HANGİ HAYVANLAR KURBAN OLARAK KESİLEBİLİR?

Kurban olarak ancak koyun, keçi, sığır, manda ve deve kesilebilir. Bunların dışındaki hayvanların kurban olarak kesilmesi caiz değildir.

2- KURBANLIK HAYVANLARIN YAŞLARINDA ARANACAK ASGARİ SINIR NEDİR?

Kurbanlık hayvanlarda kameri yıl esasına göre devenin 5, sığır ve mandanın 2, koyun ve keçinin ise 1 yaşını doldurması şartı aranır. Bu yaşları tamamlamayan hayvan kurban olmaz.

Fakat sadece koyun cinsi için bir istisna söz konusudur. Buna göre 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi iri olması halinde kurban edilebilir.

3- BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARDA KURBAN HİSSESİ SINIRI NEDİR?

Koyun ve keçi sadece bir kişi adına kurban edilir. Deve, sığır ve manda ise bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir. Bu durumda her bir kişinin hissesi yedide birden aşağıya düşmemelidir.

4- KURBANLIK HAYVANLARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kurban edilecek hayvan sağlıklı ve organları tam olmalıdır. Hayvandan beklenen maksadı tümüyle yok eden veya değerini azaltan kusurlar hayvanın kurban olmasına engel teşkil eder.

Belirgin derecede hasta, yürüyemeyecek derecede zayıf veya topal, bir ya da iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, kulaklarının veya memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlar kurban olarak kesilemez.

Hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, sonradan yapılan bir müdahaleyle boynuzsuzlaştırılması, boynuzunun bir kısmının kırık olması, bir kulağının delik veya yırtılmış olması ve hafif topal olması kurban edilmesine engel değildir.

5- KISIRLAŞTIRILMIŞ HAYVAN KURBAN EDİLEBİLİR Mİ?

Etinden ya da hizmetinden yararlanmak amacıyla kısırlaştırılmış/iğdiş edilmiş hayvanlar da kurban olarak kesilebilir.

SAHTE KURBANLIK İLANLARINA DİKKAT

Öte yandan uzmanlar ve sektör temsilcileri, özellikle sosyal medya ve ilan siteleri üzerinden verilen sahte kurbanlık ilanlarına karşı vatandaşları uyarıyor.

Dolandırıcıların kendilerini "besici" gibi tanıtarak piyasa değerinin çok altında fiyatlarla ilan verdiği, kapora veya ödeme aldıktan sonra ise iletişimi keserek ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

Uzmanlar, kurbanlık alışverişlerinde şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:

  • Hayvanın küpe numarası mutlaka kontrol edilmeli.
  • Pasaport ve resmi belgeleri bulunmalı.
  • Veteriner sağlık raporu sorgulanmalı.
  • Aşılarının tam olup olmadığı öğrenilmeli.
  • Hayvanın yaşı kurban şartlarına uygun olmalı.
  • Aşırı zayıf veya hasta görünen hayvanlar tercih edilmemeli.
  • Topallayan, salyası akan veya çevreye ilgisiz hayvanlardan uzak durulmalı.
  • Dişi hayvanlarda gebelik durumu kontrol edilmeli.
  • "Tarım Cebimde" uygulaması üzerinden bilgiler doğrulanmalı.

Kurbanlık alışverişi denetimli ve resmi pazarlardan yapılmalı.

"TARIM CEBİMDE" UYGULAMASI NASIL KULLANILIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği "Tarım Cebimde" uygulaması sayesinde vatandaşlar, kurbanlık hayvanların küpe numarası üzerinden yaş, cins, aşı ve sağlık bilgilerine ulaşabiliyor.

Uygulamaya erişim için şu adımlar izleniyor:

  • Mobil uygulama mağazalarından "Tarım Cebimde" uygulaması indiriliyor.
  • Uygulamadaki "Hayvansal Üretim" menüsünden "Küpe Sorgulama" seçeneği açılıyor.
  • Büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra küpe numarası giriliyor.
  • "Sorgula" butonuna tıklanarak hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşı bilgileri görüntülenebiliyor.
TÜKETİCİLER ALO 175 HATTINA BAŞVURABİLİYOR

Uzmanlar, bayram alışverişlerinde mağduriyet yaşayan vatandaşların Ticaret Bakanlığı bünyesindeki ALO 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden destek alabileceğini hatırlatıyor.

Vatandaşlar ayrıca yaşadıkları sorunlara yönelik Tüketici Hakem Heyetleri ve ilgili resmi kurumlara da başvurabiliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı takvimine göre Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

Bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba, son günü ise 30 Mayıs Cumartesi olacak.

