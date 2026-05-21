Türkiye’nin doğurganlık haritası değişti: İşte doğum hızının en yüksek ve en düşük olduğu iller

Türkiye’nin doğurganlık haritası yeniden değişti. TÜİK verilerine göre toplam doğurganlık hızı 2025 yılında 1,42 çocuk seviyesine gerilerken, nüfusun yenilenme eşiği olan 2,10’un altında kalan il sayısı 76’ya yükseldi. Şanlıurfa doğurganlık hızında ilk sırada yer alırken, listenin sonundaki şehir ise Bartın oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Doğum İstatistikleri" bültenini yayımladı. Verilere göre Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı 2025 yılında 895 bin 374 oldu. Doğan bebeklerin yüzde 51,4'ünü erkekler, yüzde 48,6'sını ise kız çocukları oluşturdu.

Doğum sayısı ve toplam doğurganlık hızı, 2001-2025 (Kaynak: TÜİK) TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI 1,42 ÇOCUĞA GERİLEDİ Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken, 2025 yılında 1,42 çocuk olarak kaydedildi. Toplam doğurganlık hızı 2014 yılından itibaren kesintisiz şekilde düşüş gösterirken, son dokuz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olarak kabul edilen 2,10'un altında kaldı. DOĞURGANLIK HIZINDA ÖNE ÇIKAN İLLER En yüksek doğurganlık hızı Çocuk sayısı Şanlıurfa 3,15 Şırnak 2,53 Mardin 2,23 En düşük doğurganlık hızı Çocuk sayısı Bartın 1,09 İzmir 1,10 Eskişehir 1,11 Ankara 1,11 Zonguldak 1,11 76 İLDE DOĞURGANLIK HIZI YENİLENME SEVİYESİNİN ALTINDA TÜİK verilerine göre toplam doğurganlık hızının 2,10'un altında kaldığı il sayısı 2017 yılında 57 iken, 2025 yılında 76'ya yükseldi. Toplam doğurganlık hızının 1,50'nin altında olduğu il sayısı ise 2017 yılında sadece 4 iken, 2025 yılında 59'a çıktı. 2025 yılında toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu tek il Şanlıurfa oldu.