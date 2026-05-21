CANLI YAYIN

Türkiye’nin doğurganlık haritası değişti: İşte doğum hızının en yüksek ve en düşük olduğu iller

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye’nin doğurganlık haritası değişti: İşte doğum hızının en yüksek ve en düşük olduğu iller

Türkiye’nin doğurganlık haritası yeniden değişti. TÜİK verilerine göre toplam doğurganlık hızı 2025 yılında 1,42 çocuk seviyesine gerilerken, nüfusun yenilenme eşiği olan 2,10’un altında kalan il sayısı 76’ya yükseldi. Şanlıurfa doğurganlık hızında ilk sırada yer alırken, listenin sonundaki şehir ise Bartın oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin "Doğum İstatistikleri" bültenini yayımladı. Verilere göre Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı 2025 yılında 895 bin 374 oldu. Doğan bebeklerin yüzde 51,4'ünü erkekler, yüzde 48,6'sını ise kız çocukları oluşturdu.

Doğum sayısı ve toplam doğurganlık hızı, 2001-2025 (Kaynak: TÜİK)Doğum sayısı ve toplam doğurganlık hızı, 2001-2025 (Kaynak: TÜİK)

TOPLAM DOĞURGANLIK HIZI 1,42 ÇOCUĞA GERİLEDİ

Bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken, 2025 yılında 1,42 çocuk olarak kaydedildi.

Toplam doğurganlık hızı 2014 yılından itibaren kesintisiz şekilde düşüş gösterirken, son dokuz yıldır nüfusun yenilenme seviyesi olarak kabul edilen 2,10'un altında kaldı.

DOĞURGANLIK HIZINDA ÖNE ÇIKAN İLLER

En yüksek doğurganlık hızı Çocuk sayısı
Şanlıurfa 3,15
Şırnak 2,53
Mardin 2,23
En düşük doğurganlık hızı Çocuk sayısı
Bartın 1,09
İzmir 1,10
Eskişehir 1,11
Ankara 1,11
Zonguldak 1,11

76 İLDE DOĞURGANLIK HIZI YENİLENME SEVİYESİNİN ALTINDA

TÜİK verilerine göre toplam doğurganlık hızının 2,10'un altında kaldığı il sayısı 2017 yılında 57 iken, 2025 yılında 76'ya yükseldi.

Toplam doğurganlık hızının 1,50'nin altında olduğu il sayısı ise 2017 yılında sadece 4 iken, 2025 yılında 59'a çıktı.

2025 yılında toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu tek il Şanlıurfa oldu.

İllere göre toplam doğurganlık hızı, 2025 (Kaynak: TÜİK)İllere göre toplam doğurganlık hızı, 2025 (Kaynak: TÜİK)

TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ ORTALAMASININ ÜZERİNDE YER ALDI

Avrupa Birliği ülkeleriyle yapılan karşılaştırmada 2024 yılı itibarıyla en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1,72 çocuk ile Bulgaristan olurken, en düşük oran 1,01 çocuk ile Malta'da görüldü.

Türkiye ise 2025 yılında 1,42 çocukluk doğurganlık hızıyla Avrupa Birliği ülkeleri arasında 11'inci sırada yer aldı.

EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSELDİKÇE DOĞURGANLIK AZALDI

Annenin eğitim durumuna göre incelendiğinde 2025 yılında en yüksek doğurganlık hızı ilkokul mezunu annelerde görüldü.

Eğitim durumu Toplam doğurganlık hızı
İlkokul mezunu 2,51
Yükseköğretim mezunu 1,24

KIRSALDA DOĞURGANLIK DAHA YÜKSEK

Kent-kır sınıflamasına göre toplam doğurganlık hızı kırsal alanlarda daha yüksek gerçekleşti.

Yerleşim tipi Toplam doğurganlık hızı
Kır 1,75
Orta yoğun kent 1,53
Yoğun kent 1,33

KABA DOĞUM HIZI YARI YARIYA GERİLEDİ

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı 2001 yılında binde 20,3 seviyesindeyken, 2025 yılında binde 10,4'e düştü.

DOĞURGANLIK DAHA İLERİ YAŞLARA KAYDI

Yaşa özel doğurganlık hızında dikkat çeken değişim yaşandı.

2001 yılında en yüksek doğurganlık binde 144 ile 20-24 yaş grubunda görülürken, 2025 yılında en yüksek oran binde 96 ile 25-29 yaş grubunda gerçekleşti.

Bu durum, doğurganlığın daha ileri yaşlara kaydığını ortaya koydu.

Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2024 (Kaynak: TÜİK)Toplam doğurganlık hızının Avrupa Birliği üye ülkeleri ile karşılaştırması, 2024 (Kaynak: TÜİK)

ERGEN YAŞTA DOĞUM ORANI SERT DÜŞTÜ

15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen doğum sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı da dikkat çekici şekilde geriledi.

2001 yılında binde 49 olan oran 2025 yılında binde 9'a düştü.

ANNELER ARASINDAKİ DOĞUM ARALIĞI UZADI

TÜİK verilerine göre annelerin son iki doğumu arasındaki ortalama süre 2020 yılında 4,6 yıl iken, 2025 yılında 4,8 yıla yükseldi.

İkinci doğum ile ilk doğum arasındaki sürenin en uzun olduğu il 5,5 yıl ile Kırklareli olurken, en kısa süre 2,7 yıl ile Şanlıurfa'da görüldü.

Yaşa özel doğurganlık hızı, 2001, 2025 (Kaynak: TÜİK)Yaşa özel doğurganlık hızı, 2001, 2025 (Kaynak: TÜİK)

İLK DOĞUM YAŞI YÜKSELDİ

2025 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,4 olurken, ilk doğumdaki ortalama anne yaşı ise 27,5 olarak kaydedildi.

İlk doğum yaşının en yüksek olduğu il 29 yaş ile Artvin oldu.

İLK DOĞUM YAŞINDA ÖNE ÇIKAN İLLER

En yüksek ortalama yaş Yaş
Artvin 29,0
İstanbul 28,9
Tunceli 28,9
En düşük ortalama yaş Yaş
Şanlıurfa 24,4
Ağrı 24,7
Muş 24,9

DOĞUMLARIN YÜZDE 42,8'İ İLK ÇOCUK

Doğum sırasına göre incelendiğinde 2025 yılında doğumların yüzde 42,8'i annenin ilk doğumu olarak gerçekleşti.

İkinci doğumların oranı yüzde 30,5, üçüncü doğumların oranı yüzde 15,5 olurken, dördüncü ve üzeri doğumların oranı yüzde 10,8 olarak kaydedildi.

ÇOĞUL DOĞUMLARIN ORANI YÜZDE 3,3

2025 yılında toplam 29 bin 60 çoğul doğum gerçekleşti. Doğumların yüzde 3,3'ünü oluşturan çoğul doğumların yüzde 96,8'i ikiz, yüzde 3,1'i üçüz, yüzde 0,1'i ise dördüz ve üzeri doğumlardan oluştu.

Türkiyede her 5 evden birinde tek kişi yaşıyorTürkiyede her 5 evden birinde tek kişi yaşıyor TÜRKİYE'DE HER 5 EVDEN BİRİNDE TEK KİŞİ YAŞIYOR
İşsizlik 2012’den bu yana en düşük seviyedeİşsizlik 2012’den bu yana en düşük seviyede İŞSİZLİK 2012'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın