Emniyete giriş şartları değişiyor: Yeni düzenleme Meclis yolunda

BASIN İLAN KURUMU MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK Kanun teklifinde ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da değişiklik yapılması da öngörülüyor. Bu kapsamda: Gazete,

Dergi,

İnternet haber siteleri,

Basın yayın ilkeleri ile ilgili düzenlemelerin yeniden şekillendirilmesi planlanıyor.

TOPLU ARAÇ SATIŞLARINDA SÜRE UZATILACAK Teklifte otomotiv sektörünü ilgilendiren düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre toplu araç satış işlemlerindeki tescil ve kayıt süreleri uzatılacak. Düzenlemeyle birlikte işlemlerde yaşanan yoğunluğun azaltılması ve süreçlerin daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor.

EMNİYETE GİRİŞTE MEVCUT SAĞLIK ŞARTLARI NELER? Emniyet bünyesinde görev almak isteyen polis adaylarının tam teşekküllü hastanelerden "Polis Öğrencisi Olur" ibareli sağlık kurulu raporu alması gerekiyor. Polis adaylarının değerlendirmesinde uygulanan temel sağlık kriterleri genel olarak şu başlıklarda toplanıyor: Boy ve kilo şartı: Erkek adaylarda en az 167 santimetre, kadın adaylarda ise en az 162 santimetre boy şartı aranıyor. Ayrıca adayların beden kitle indeksinin belirlenen sınırlar içinde olması gerekiyor.

Göz sağlığı kriterleri: Görme seviyesinin yönetmelikte belirlenen sınırları karşılaması istenirken, bazı görme kusurları ve göz rahatsızlıkları değerlendirme kapsamında inceleniyor.

Dövme ve kalıcı izler: Yazlık üniforma ile görünen bölgelerde bulunan dövme, belirgin yara, yanık veya kesici izleri sağlık değerlendirmesinde dikkate alınabiliyor.

Psikiyatrik değerlendirme: Adayların ruh sağlığı durumları detaylı şekilde incelenirken, psikiyatrik tedavi geçmişi sağlık kurulları tarafından değerlendirilebiliyor.

Kronik hastalıklar: Diyabet, ciddi kalp rahatsızlıkları, işitme kaybı ve bazı kronik sağlık sorunları polisliğe engel durumlar arasında değerlendirilebiliyor.

İskelet ve hareket sistemi: Fiziksel performansı etkileyen ortopedik rahatsızlıklar, omurga problemleri ve hareket kısıtlılıkları sağlık incelemelerinde kontrol ediliyor.