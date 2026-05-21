CANLI YAYIN

Emniyete giriş şartları değişiyor: Yeni düzenleme Meclis yolunda

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifi yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Teklifte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki polis meslek yüksekokulları ve eğitim kurumlarına giriş şartlarından akaryakıt ve LPG piyasasındaki vergi kaybını önlemeye yönelik düzenlemelere kadar birçok kritik başlık yer alıyor.

Emniyete giriş şartları değişiyor: Yeni düzenleme Meclis yolunda 1

AK Parti, farklı alanlarda önemli değişiklikler içeren yeni kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmaya hazırlanıyor. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan teklifin çalışmaları, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında tamamlandı.

Emniyete giriş şartları değişiyor: Yeni düzenleme Meclis yolunda 2

Yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte emniyet teşkilatına giriş şartlarından akaryakıt piyasasındaki vergi güvenliğine kadar birçok düzenleme bulunuyor.

Emniyete giriş şartları değişiyor: Yeni düzenleme Meclis yolunda 3

EMNİYETE GİRİŞTE SAĞLIK ŞARTLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Kanun teklifinin dikkat çeken başlıklarından birini Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki polis meslek yüksekokulları ve eğitim kurumlarına girişte aranan sağlık şartları oluşturuyor.

Emniyete giriş şartları değişiyor: Yeni düzenleme Meclis yolunda 4

Teklife göre polis meslek yüksekokulları ve eğitim kurumlarına girişte uygulanan sağlık kriterleri yeniden düzenlenecek. Düzenlemeyle birlikte adayların sağlık şartlarına dair uygulamaların daha net hale getirilmesi hedefleniyor.

Emniyete giriş şartları değişiyor: Yeni düzenleme Meclis yolunda 5

AKARYAKIT VE LPG PİYASASINDA YENİ DÜZENLEME

Teklif kapsamında akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni adımlar da atılacak. Düzenlemeyle birlikte vergi kaybının önlenmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve usulsüz işlemlerle mücadele edilmesi amaçlanıyor.

Emniyete giriş şartları değişiyor: Yeni düzenleme Meclis yolunda 6

BASIN İLAN KURUMU MEVZUATINDA DEĞİŞİKLİK

Kanun teklifinde ayrıca Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da değişiklik yapılması da öngörülüyor.

Bu kapsamda:

  • Gazete,
  • Dergi,
  • İnternet haber siteleri,
  • Basın yayın ilkeleri

ile ilgili düzenlemelerin yeniden şekillendirilmesi planlanıyor.

Emniyete giriş şartları değişiyor: Yeni düzenleme Meclis yolunda 7

TOPLU ARAÇ SATIŞLARINDA SÜRE UZATILACAK

Teklifte otomotiv sektörünü ilgilendiren düzenlemeler de yer alıyor. Buna göre toplu araç satış işlemlerindeki tescil ve kayıt süreleri uzatılacak. Düzenlemeyle birlikte işlemlerde yaşanan yoğunluğun azaltılması ve süreçlerin daha sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor.

Emniyete giriş şartları değişiyor: Yeni düzenleme Meclis yolunda 8

EMNİYETE GİRİŞTE MEVCUT SAĞLIK ŞARTLARI NELER?

Emniyet bünyesinde görev almak isteyen polis adaylarının tam teşekküllü hastanelerden "Polis Öğrencisi Olur" ibareli sağlık kurulu raporu alması gerekiyor. Polis adaylarının değerlendirmesinde uygulanan temel sağlık kriterleri genel olarak şu başlıklarda toplanıyor:

  • Boy ve kilo şartı: Erkek adaylarda en az 167 santimetre, kadın adaylarda ise en az 162 santimetre boy şartı aranıyor. Ayrıca adayların beden kitle indeksinin belirlenen sınırlar içinde olması gerekiyor.
  • Göz sağlığı kriterleri: Görme seviyesinin yönetmelikte belirlenen sınırları karşılaması istenirken, bazı görme kusurları ve göz rahatsızlıkları değerlendirme kapsamında inceleniyor.
  • Dövme ve kalıcı izler: Yazlık üniforma ile görünen bölgelerde bulunan dövme, belirgin yara, yanık veya kesici izleri sağlık değerlendirmesinde dikkate alınabiliyor.
  • Psikiyatrik değerlendirme: Adayların ruh sağlığı durumları detaylı şekilde incelenirken, psikiyatrik tedavi geçmişi sağlık kurulları tarafından değerlendirilebiliyor.
  • Kronik hastalıklar: Diyabet, ciddi kalp rahatsızlıkları, işitme kaybı ve bazı kronik sağlık sorunları polisliğe engel durumlar arasında değerlendirilebiliyor.
  • İskelet ve hareket sistemi: Fiziksel performansı etkileyen ortopedik rahatsızlıklar, omurga problemleri ve hareket kısıtlılıkları sağlık incelemelerinde kontrol ediliyor.
Emniyete giriş şartları değişiyor: Yeni düzenleme Meclis yolunda 9

Kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından önümüzdeki günlerde komisyon sürecinin başlaması bekleniyor.

SGK beyanname ve prim ödeme sürelerini uzattıSGK BEYANNAME VE PRİM ÖDEME SÜRELERİNİ UZATTI
Şehit yakını aylıklarında artış bekleniyorŞEHİT YAKINI AYLIKLARINDA ARTIŞ BEKLENİYOR
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin