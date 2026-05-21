Emniyete giriş şartları değişiyor: Yeni düzenleme Meclis yolunda
AK Parti'nin hazırladığı yeni kanun teklifi yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Teklifte Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki polis meslek yüksekokulları ve eğitim kurumlarına giriş şartlarından akaryakıt ve LPG piyasasındaki vergi kaybını önlemeye yönelik düzenlemelere kadar birçok kritik başlık yer alıyor.
AK Parti, farklı alanlarda önemli değişiklikler içeren yeni kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmaya hazırlanıyor. AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan teklifin çalışmaları, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında tamamlandı.
Yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifte emniyet teşkilatına giriş şartlarından akaryakıt piyasasındaki vergi güvenliğine kadar birçok düzenleme bulunuyor.
EMNİYETE GİRİŞTE SAĞLIK ŞARTLARI YENİDEN DÜZENLENECEK
Kanun teklifinin dikkat çeken başlıklarından birini Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesindeki polis meslek yüksekokulları ve eğitim kurumlarına girişte aranan sağlık şartları oluşturuyor.
Teklife göre polis meslek yüksekokulları ve eğitim kurumlarına girişte uygulanan sağlık kriterleri yeniden düzenlenecek. Düzenlemeyle birlikte adayların sağlık şartlarına dair uygulamaların daha net hale getirilmesi hedefleniyor.
AKARYAKIT VE LPG PİYASASINDA YENİ DÜZENLEME
Teklif kapsamında akaryakıt, LPG ve benzeri piyasalarda vergilerin tahsil güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni adımlar da atılacak. Düzenlemeyle birlikte vergi kaybının önlenmesi, kayıt dışılığın azaltılması ve usulsüz işlemlerle mücadele edilmesi amaçlanıyor.