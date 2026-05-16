Fed’de görev değişimi! Jerome Powell geçici başkan olarak atandı

ABD Merkez Bankası’nda başkanlık değişimi süreci başladı. Fed, Jerome Powell’ın görev süresinin sona ermesinin ardından Kevin Warsh göreve başlayana kadar geçici başkan olarak görev yapacağını açıkladı. ABD Senatosu tarafından onaylanan Warsh’un kısa süre içinde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.