Fed’de görev değişimi! Jerome Powell geçici başkan olarak atandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
ABD Merkez Bankası’nda başkanlık değişimi süreci başladı. Fed, Jerome Powell’ın görev süresinin sona ermesinin ardından Kevin Warsh göreve başlayana kadar geçici başkan olarak görev yapacağını açıkladı. ABD Senatosu tarafından onaylanan Warsh’un kısa süre içinde yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Fed'den yapılan açıklamada, Powell'ın başkanlık görev süresinin sona erdiği belirtildi.

Warsh'un yemin ederek göreve başlamasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Fed Yönetim Kurulunun, Warsh yeni başkan olarak yemin edene kadar Powell'ı geçici başkan olarak atadığı bildirildi.

Açıklamada, görevdeki başkanın geçici olarak bu göreve getirilmesine ilişkin uygulamanın, başkanlar arasındaki benzer geçiş dönemlerinde geçmişte de izlenen uygulamalarla uyumlu olduğu ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Warsh'u Fed Başkanlığı için aday gösterdiğini açıklamıştı.

ABD Senatosu, 13 Mayıs'ta Warsh'un Fed Başkanlığını onaylamıştı. Stanford Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 56 yaşındaki Warsh, 2006-2011 yıllarında Fed Yönetim Kurulunda görev yapmıştı.

