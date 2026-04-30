Dolar ve altında FED rüzgarı! Piyasalar alev aldı rakamlar değişti

Dünya genelindeki büyük merkez bankalarının ajandasına değinen Ekonomist Tonguç Erbaş, "Aslında bir faiz değişikliği olmadı evet dün akşam. Bugün Avrupa ve İngiltere Merkez Bankası kararları var. Salı günü de Japonya Merkez Bankası'nın kararını göreceğiz. Dört büyük majör merkez bankasının her biri için aslında bugünkü gerçekleşecek toplantılar içinde bir politika değişikliği beklenmiyor. Dün akşam da FED'de böyle bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Bankası (FED), dünya ekonomisinin merakla beklediği faiz kararını açıkladı ve politika faizini %3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Beklentiler doğrultusunda gelen bu kritik hamlenin ardından piyasaların nasıl tepki vereceği merak konusu olurken, Ekonomist Tonguç Erbaş konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi. Erbaş, küresel merkez bankalarının izlediği yol haritasına ve enerji fiyatlarındaki belirsizliğe dikkat çekerek yatırımcılar için önemli ipuçları verdi.

FED İÇİNDE FİKİR AYRILIKLARI MI VAR?

FED toplantısının perde arkasındaki detaylara ve enerji piyasasına dikkat çeken Erbaş, "Fakat hem enerji fiyatlarına dair hem enerji fiyatlarının enflasyona etkisine dair biraz daha bilinmezliğin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunu da nereden anlıyoruz; aslında bir üyenin faiz indirimi, üç üyenin de sabit bırakılan faiz ortamına şerh koyarak toplantısını gerçekleştirdiği, böyle git gellerin olduğu, fikir ayrılıklarının olduğu bir FED görünümü veriyor şu an için" sözleriyle banka içindeki farklı seslere vurgu yaptı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ RAFA MI KALKTI?

Yıl sonuna dair beklentilerin değiştiğini belirten Erbaş, "Görebildiğimiz kadarıyla yıl sonuna kadar olan bir tane faiz indirim beklentisi vardı. Bu da dünkü toplantı sonrası şu an için piyasada ortadan kalkmış gibi duruyor. Çok fazla piyasada bir oynaklık yarattığını düşünmüyorum çünkü mevcut başkanın da son toplantısı, yeni başkan bir sonraki toplantıda göreve gelecek" şeklinde konuştu.

DOLAR VE TAHVİL FAİZLERİNDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Piyasalardaki güncel durumu özetleyen Erbaş, "Piyasada biraz daha güvercin söylemleri görme beklentisi hala piyasa tarafında yoğun. Hafif bir dolarda değer kazanımı, Amerikan tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir ivme gördük. Borsa İstanbul, para birimleri veya yurt dışındaki endeksler neticesinde değerlendirdiğimizde, beklendiği gibi geçen bir FED toplantısı algısı bugün için piyasalarda var" ifadelerini kullandı.

KRİTİK EŞİK: ORTA DOĞU VE PETROL

Gelecek dönemde piyasaların takip edeceği ana başlıkları sıralayan Tonguç Erbaş, "Herhalde herkesin gözü kulağı hem Orta Doğu'daki gelişmelerde hem de petrol fiyatlarında olmaya devam edecek gibi gözüküyor" diyerek küresel risklerin önemine işaret etti.