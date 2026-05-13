Trump İran için Tayvan'ı feda edecek mi? Trump-Şi zirvesinde kritik pazarlık

ABD Başkanı Donald Trump 2 ayı aşkın süredir ateşkes süreci devam etmesine rağmen, İran savaşında çözüme ulaşmamasıyla her geçen gün ekonomik açıdan kan kaybediyor. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan abluka dünya ülkelerini ticari açıdan sarsarken, Trump'ın Çinli mevkidaşı Şi Jinping ile 13-15 Mayıs tarihlerinde yapacağı görüşmede İran ve Tayvan konusunun masaya yatırılacağı iddia ediliyor.

The Guardian'ın haberine göre Trump-Jinping görüşmesinde İran ve Tayvan meselesinin görüşüleceğini ve ABD Başkanı'nın Hürmüz Boğazı'ndaki krize karşı Tayvan'ı koz olarak masaya koyacağı iddia edildi. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

İngiliz merkezli The Guardian'ın haberine göre ABD Başkanı'nın İran savaşında çaresiz kaldığını ve savaşı sonlandırmak için Çin'den destek isteyerek karşılığında Tayvan'ı feda edeceği ileri sürüldü. Yer alan haberde tüm kozların Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in elinde olduğu vurgulanırken söz konusu iddialar ve ABD'nin Tayvan bakımından önemi A Haber'de Tahir İnan'ın sunduğu Gece Ajansı programında ele alındı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali, Trump'ın Tayvan'ı İran meselesinde gözden çıkarabileceği kolay bir hamle olmayacağını belirterek sebeplerini analiz etti.

İRAN GERÇEKTEN ÇİN İLE MÜTTEFİK Mİ?

İran'ın Çin için taşıdığı değeri analiz eden Dr. Anar Ali, "İran, Çin için stratejik bir müttefik mi? İslam Devrimi'nden sonra İran'ın ilişkilerinde Rusya ve Çin önemli iki aktör. Bu ülkelerle iş birliği yaptı ama benim gördüğüm kadarıyla hiçbir zaman bu iki ülke nezdinde İran, bu ülkeler için stratejik bir müttefik olarak görülmedi." ifadelerini kullandı.

Bu durumun kanıtı olarak teknoloji transferindeki eksikliğe dikkat çeken Anar Ali, "Eğer öyle gözükse idi, Çin ve Rusya ikisi de çok gelişmiş hava savunma sistemlerine sahip, savaş uçaklarına sahip ama bu teknoloji transferini hiçbir zaman İran'a vermediler. Böyle bir iş birliği yapmak istemediler." sözleriyle, devlerin İran'ı sadece bir satranç taşı olarak kullandığını aktardı.

MESUD PEZEŞKİYAN'IN SERZENİŞİ VE ÇİN'İN TİCARİ KISKACI

İran yönetiminin Çin'den beklediği yatırımı alamadığını hatırlatan Dr. Anar Ali, "Mesud Pezeşkiyan'ın bir açıklaması vardı. Dedi ki; 'Bizi eleştiriyorlar, Çin neden gelip İran'da çok kayda değer yatırımlar yapmıyor? Biz onların elini tutmuyoruz, onları kovmuyoruz, buyursunlar gelsinler yapsınlar.' Buradan şu sonuç çıkıyor: İran için Çin, doğal gaz ve petrol ihtiyacını karşılayabilen bir ticari partner. Bunun ötesine, stratejik düzeye geçemediğini görüyoruz." şeklinde konuştu. Çin'in İran'a desteğinin sınırlarını da çizen Anar Ali, "Çin'in uydu görüntüleri ve GPS desteğini bu savaş süresince verdiğini biliyoruz ama şöyle özetleyebilirim; ABD'nin tolere edemeyeceği hiçbir desteği Çin, ne İran'a bu savaş öncesinde ne de savaş süresince vermedi." dedi.