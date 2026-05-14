Trump’ın 'gözdesi' Fed koltuğunda! Küresel ekonomide Warsh etkisi: İşte piyasaların kilitlendiği kritik detay

ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği Kevin Warsh’ın ABD Merkez Bankası’nın yeni başkanı olarak onay alması, küresel piyasalarda yeni dönemin kapısını araladı. Doların kaderinden faiz politikalarına, altın ve gümüş piyasalarından gelişmekte olan ülkelere kadar uzanan kritik süreçte gözler şimdi Washington’a çevrildi. Ekonomist Belgin Maviş, A Haber’de yeni dönemin yalnızca ABD’yi değil tüm dünyayı etkileyebilecek sonuçlar doğuracağına dikkat çekti.

ABD Merkez Bankası'nda başlayan yeni dönem, küresel ekonomide taşları yerinden oynatabilecek kritik gelişmeleri beraberinde getirdi. Trump'ın desteklediği Kevin Warsh'ın Fed Başkanı olmasıyla birlikte gözler şimdi Washington'dan gelecek faiz ve dolar mesajlarına çevrildi. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Belgin Maviş, A Haber ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. FED'DE YENİ DÖNEM: PİYASALAR "WARSH"A KİLİTLENDİ Ekonomist Belgin Maviş, Kevin Warsh'ın Donald Trump tarafından büyük destek gördüğünü belirterek, Trump'ın yeni başkan için adeta "yere göğe sığdıramadığı" bir profil çizdiğini söyledi. Ancak Maviş'e göre Warsh'ın önünde son derece çetin bir süreç bulunuyor. FED'DE ZORLU DÖNEM BAŞLIYOR Belgin Maviş, "Trump'ın çok övdüğü ve yere göğe koyamadığı bir başkan. Sanki o koltuğa oturduğunda Trump'ın istediği gibi faiz indirimleri yapacak bir başkan imajı çizildi. Ancak gelinen noktaya baktığımızda oldukça zorlu bir döneme başkanlık yapacak bir Fed Başkanı görüyoruz" ifadelerini kullandı. ABD'den gelen son ekonomik verilerin Fed'in elini zorlaştırdığına dikkat çeken Maviş, özellikle tarım dışı istihdam, özel sektör istihdamı ve enflasyon verilerinin faiz indirimi konusunda aceleci olunamayacağını gösterdiğini belirtti. Fed cephesinden gelen "faiz indirimi için aceleye gerek yok" mesajlarının da bu tabloyu güçlendirdiğini aktardı.

Belgin Maviş, “Trump’ın çok övdüğü ve yere göğe koyamadığı bir başkan. Sanki o koltuğa oturduğunda Trump’ın istediği gibi faiz indirimleri yapacak bir başkan imajı çizildiʺ (Foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) TRUMP FAİZ İNDİRİMİ İSTİYOR AMA… Donald Trump'ın uzun süredir Fed yönetimine düşük faiz çağrısı yaptığı biliniyor. Özellikle eski Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik sert çıkışlarıyla dikkat çeken Trump, faizlerin yeterince hızlı düşürülmediğini savunmuştu. Yeni başkan Kevin Warsh'ın bu konuda Trump'ın beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı ise piyasaların en büyük soru işaretlerinden biri haline geldi. Belgin Maviş, "Muhtemelen ilerleyen günlerde Trump istese dahi Fed'den bir faiz indirimi gelemeyeceği ve en erken bir faiz indirimi olacaksa bunun Aralık 2026'da olacağı yönündeki tahminlerle birlikte o koltuğa oturuyor" sözleriyle piyasadaki beklentiyi özetledi. FED'DE "OY BİRLİĞİ" DETAYI Fed içerisindeki karar alma mekanizmasının kritik olduğuna dikkat çeken Maviş, piyasaların yalnızca alınan karara değil, kararın nasıl alındığına da odaklandığını söyledi. Belgin Maviş, "Fed'in şöyle bir kuralı vardır: Oy çokluğu değil, oy birliği. Oy çokluğu Fed'in çok istediği bir şey değildir. Bu, farklı görüşlerin ağırlık kazandığını gösterir. Oy birliği ise Fed'in piyasalara karşı daha şahin duruşunu simgeler" ifadelerini kullandı. Yeni dönemde alınacak kararların oy birliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı çıkacağının piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirten Maviş, Fed içinde oluşabilecek muhalif seslerin dolar ve piyasalarda dalgalanmayı artırabileceğini ifade etti.

Belgin Maviş, “Fed’in şöyle bir kuralı vardır: Oy çokluğu değil, oy birliği. Oy çokluğu Fed’in çok istediği bir şey değildir. Bu, farklı görüşlerin ağırlık kazandığını gösterir.ʺ (Foto: ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) DOLARIN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR Yeni Fed Başkanı'nın önündeki en kritik başlıklardan biri de dolar politikası olacak. Çünkü son dönemde dolar endeksindeki gerileme dikkat çekiyor. Doların küresel rezerv para konumunun geleceği tartışılırken, Fed'in izleyeceği yol haritası büyük önem taşıyor. Belgin Maviş, "Doların rezerv para birimi olması nedeniyle Fed'in bundan sonraki politikalarında herhangi bir değişimin ucuzlamış olan dolara karşı hamleler mi olacak, yoksa ucuz dolar Amerika'nın yeni politikası mı olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz" dedi.