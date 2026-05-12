Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde yaklaşık 6 milyar dolarlık artış kaydedildi. 165,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler 8 Mayıs haftasında yaklaşık 171,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri yükselişe geçti. TCMB verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, toplam rezervler 8 Mayıs 2026 ile sona eren haftada yaklaşık 6 milyar dolar artış gösterdi.

Verilere göre 1 Mayıs haftasında 165,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler 8 Mayıs haftasında yaklaşık 171,5 milyar dolara çıktı.

REKOR OCAK AYINDA KIRILMIŞTI

Merkez Bankası rezervlerinde son haftalarda yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, 8 Mayıs haftasında kaydedilen artış piyasalarda olumlu karşılandı.

TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.

Uzmanlar, rezervlerdeki değişimin küresel piyasalardaki gelişmeler, sermaye hareketleri ve para politikası adımlarıyla yakından bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.

MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLER TABLOSU (2024-2026)

Tarih Toplam Rezervler (Milyon Dolar)
26.01.2024 137.161
23.02.2024 131.750
29.03.2024 123.126
26.04.2024 124.080
31.05.2024 143.648
28.06.2024 142.910
19.07.2024 153.910
29.08.2024 149.373
27.09.2024 157.390
25.10.2024 159.398
01.11.2024 159.619
13.12.2024 163.482
24.01.2025 167.560
14.02.2025 173.152
21.03.2025 163.114
04.04.2025 154.261
30.05.2025 153.190
13.06.2025 159.289
25.07.2025 171.848
29.08.2025 178.357
05.09.2025 180.107
17.10.2025 198.442
14.11.2025 187.432
26.12.2025 193.872
30.01.2026 218.158
13.02.2026 211.784
06.03.2026 197.478
19.03.2026 177.458
27.03.2026 155.339
03.04.2026 161.645
10.04.2026 170.915
17.04.2026 174.467
24.04.2026 171.052
01.05.2026 165.483
08.05.2026* ~171.500
