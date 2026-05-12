Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri yükselişe geçti. TCMB verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, toplam rezervler 8 Mayıs 2026 ile sona eren haftada yaklaşık 6 milyar dolar artış gösterdi.

Verilere göre 1 Mayıs haftasında 165,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler 8 Mayıs haftasında yaklaşık 171,5 milyar dolara çıktı.