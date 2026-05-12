Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar dolarlık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri yükselişe geçti. TCMB verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, toplam rezervler 8 Mayıs 2026 ile sona eren haftada yaklaşık 6 milyar dolar artış gösterdi.
Verilere göre 1 Mayıs haftasında 165,5 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler 8 Mayıs haftasında yaklaşık 171,5 milyar dolara çıktı.
REKOR OCAK AYINDA KIRILMIŞTI
Merkez Bankası rezervlerinde son haftalarda yaşanan hareketlilik dikkat çekerken, 8 Mayıs haftasında kaydedilen artış piyasalarda olumlu karşılandı.
TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.
Uzmanlar, rezervlerdeki değişimin küresel piyasalardaki gelişmeler, sermaye hareketleri ve para politikası adımlarıyla yakından bağlantılı olduğuna dikkat çekiyor.
MERKEZ BANKASI TOPLAM REZERVLER TABLOSU (2024-2026)
|Tarih
|Toplam Rezervler (Milyon Dolar)
|26.01.2024
|137.161
|23.02.2024
|131.750
|29.03.2024
|123.126
|26.04.2024
|124.080
|31.05.2024
|143.648
|28.06.2024
|142.910
|19.07.2024
|153.910
|29.08.2024
|149.373
|27.09.2024
|157.390
|25.10.2024
|159.398
|01.11.2024
|159.619
|13.12.2024
|163.482
|24.01.2025
|167.560
|14.02.2025
|173.152
|21.03.2025
|163.114
|04.04.2025
|154.261
|30.05.2025
|153.190
|13.06.2025
|159.289
|25.07.2025
|171.848
|29.08.2025
|178.357
|05.09.2025
|180.107
|17.10.2025
|198.442
|14.11.2025
|187.432
|26.12.2025
|193.872
|30.01.2026
|218.158
|13.02.2026
|211.784
|06.03.2026
|197.478
|19.03.2026
|177.458
|27.03.2026
|155.339
|03.04.2026
|161.645
|10.04.2026
|170.915
|17.04.2026
|174.467
|24.04.2026
|171.052
|01.05.2026
|165.483
|08.05.2026*
|~171.500