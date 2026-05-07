TCMB Başkanı Karahan’dan fiyat istikrarı mesajı: Orta vadeli görünümün bozulmasına izin vermeyeceğiz
TCMB Başkanı Fatih Karahan, temel önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirterek, "Sıkı para politikasıyla son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Anadolu Ajansı Katılım Finans Zirvesi kapsamında düzenlenen "Özel Oturum"da önemli açıklamalarda bulundu.
Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini belirten Karahan, "Bu etkilerin orta vadeli enflasyon görünümündeki yansımaları ise para politikasındaki duruşumuzla şekillenecek. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarını alırken bu unsurları dikkatle değerlendireceğiz" dedi.
TCMB olarak temel önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu kaydeden Karahan, "Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor" diye konuştu.
"DEZENFLASYONDA MESAFE KAT EDİLSE DE ENFLASYON YÜKSEK"
Nisan itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,4 olduğunu hatırlatan Karahan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mayıs 2024'teki zirveye kıyasla dezenflasyonda önemli mesafe kat edilmiş olmakla birlikte enflasyon yüksek seyrediyor. Sıkı para politikasıyla son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz.
İlk 4 aydaki fiyat gelişmeleri temel mal ve hizmet gruplarında dezenflasyon eğiliminin yavaşlayarak devam ettiğini gösteriyor. Akaryakıt etkisiyle ulaştırmada fiyat artışları güçlü seyretti. Para politikasındaki sıkı duruşumuz sayesinde hizmet grubunda daha ılımlı bir seyir gözlemliyoruz."
"CARİ AÇIK TARİHSEL ORTALAMANIN ALTINDA KALMAYA DEVAM EDECEK"
Cari açıkla ilgili değerlendirme yapan Karahan, şunları kaydetti:
"Cari açık ilk çeyrekte artmakla birlikte milli gelire oran olarak tarihsel ortalamanın altında kalmayı sürdürdü. Cari açıktaki yukarı yönlü riskler belirginleşmiş olsa da 2026 cari açığın milli gelire oranının tarihsel ortalamanın altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz."