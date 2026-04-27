Altın ve petrolü ne bekliyor? Ekonomist Doğan'dan yatırımcılara uyarı: Paranızı koruma dönemi

Finansal piyasaların döngüsel bir değişim eşiğinde olduğunu belirten Üzeyir Doğan, "Finansal piyasalarda yüzyılda bir, iki yüzyılda bir bu gücün dengesinin, otoritenin değişeceği ve yeni bir gücün kurulacağı beklentisi her zaman olur ancak bu yüzyıl konuşulanların zamanlamasını tahmin etmek gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı. Doların geleceğine dair belirsizliklerin piyasalarda sarsıcı bir etkisi olduğunu dile getiren Doğan, "Dolar gidecek yerine başka bir varlık mı gelecek ve bu ne zaman gerçekleşecek sorularının cevabını bulmak oldukça güç" sözleriyle küresel belirsizliğe dikkat çekti.

Ekonomist Üzeyir Doğan, doların yerine euro ve yuan para birimlerinin alternatif olamayacağını savundu. (AA)

DOLARIN KARŞISINDAKİ "BALON" ADAYLAR: EURO VE YUAN

Doların alternatiflerini değerlendiren Üzeyir Doğan, "Şu an doların yerine alternatif bulmak çok zor; bir tarafta Euro var ancak rezerv para olarak kullanılan bu birimin kalıcılığı tartışılır bir konu" şeklinde konuştu. Euro bölgesindeki zayıflamaya ve Brexit'in yıkıcı etkisine vurgu yapan Doğan, "Eğer İngiltere sistemde kalsaydı belki farklı senaryolar konuşuyor olabilirdik ancak İngiltere'nin ayrılması bu tarafın gücünü kıran en büyük unsur oldu" ifadelerini kullandı. Çin'in parası Yuan'a da değinen Doğan, "Çin'in ekonomik büyüklüğü var ancak Yuan şu anda küresel ölçekte doların yerini almaya hazır bir para birimi değil" dedi.

Üzeyir Doğan, kripto para ve bitcoinin bir ʺtoz bulutuʺ olarak nitelendirirken yatırımcıları uyardı. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü

BİTCOİN VE KRİPTO PARA BİRİMİ "TOZ VE GAZ BULUTUDUR"

Kripto paraların sisteme dahil olma çabalarını sert bir dille eleştiren Üzeyir Doğan, "Bitcoin ve kripto paraların geleceğine dair konuşulanların tamamen bir toz ve gaz bulutu olduğu kanaatindeyim; çünkü arkasında askeri bir gücü ve reel ekonomik temeli olmayan bir unsurun rezerv para olma şansı yoktur" sözlerini kullandı. Doğan, paranın gücünün ancak arkasındaki fiziki ve askeri otoriteyle ölçülebileceğini belirterek, bu noktada doların hala rakipsiz bir "ateş gücü" olduğunu ima etti.

"ABD'NİN KARŞISINA ÇIKACAK BİR UNSUR GÖREMEDİK"

Küresel sistemde ABD'nin askeri hegemonyasının piyasaları doğrudan kontrol ettiğini belirten Üzeyir Doğan, "Dünyanın jandarması olduğunu iddia eden Amerika gibi bir ülke, askeri olarak bu konumdayken kimseye güllerden oluşan bir bahçe sunmaz; rezerv para iddiasıyla ortaya çıktığınızda Amerika'nın gücünü ve otoritesini paylaşma döngüsüne girersiniz ve buna kolay kolay müsaade edilmez" ifadelerini kullandı. BRICS gibi oluşumların henüz doların karşısına dikilecek bir güçte olmadığını savunan Doğan, "Şu ana kadar doğrudan Amerika'nın karşısına çıkabilecek bir unsur göremedik; sadece vekalet savaşları, uzaktan atışmalar ve bazen de tarife savaşlarında restleşmeler gördük ancak gerçek bir meydan okuma henüz gerçekleşmedi" dedi.