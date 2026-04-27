Altın ve petrolü ne bekliyor? Ekonomist Doğan'dan yatırımcılara uyarı: Paranızı koruma dönemi
Orta Doğu'da devam eden savaş ile altın ve petrol fiyatlarında dalgalanmalar yaşanırken, müzakere masasının devrilmesiyle küresel piyasalara nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Öte yandan ABD Başkanı'na yönelik suikast girişimi ile birlikte değerli madenler üzerindeki etkisi A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alındı. Ekonomist Üzeyir Doğan, yaşanan saldırının altın ve petrole herhangi bir etkisi olmasının beklenmediğini belirtti.
İran savaşıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın ablukası sürerken küresel piyasalarda altın ve petrol fiyatlarındaki ani değişim yatırımcılarda tedirginlik oluşturuyor. Orta Doğu'da 2 ayı aşkın süredir savaş devam ederek A Haber'e konuk olan Ekonomist Üzeyir Doğan, yatırımcılara "Paralarınızı koruma dönemi" diyerek kritik uyarılarda bulundu.
YÜZYILLIK GÜÇ DENGESİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM
Finansal piyasaların döngüsel bir değişim eşiğinde olduğunu belirten Üzeyir Doğan, "Finansal piyasalarda yüzyılda bir, iki yüzyılda bir bu gücün dengesinin, otoritenin değişeceği ve yeni bir gücün kurulacağı beklentisi her zaman olur ancak bu yüzyıl konuşulanların zamanlamasını tahmin etmek gerçekten çok zor" ifadelerini kullandı. Doların geleceğine dair belirsizliklerin piyasalarda sarsıcı bir etkisi olduğunu dile getiren Doğan, "Dolar gidecek yerine başka bir varlık mı gelecek ve bu ne zaman gerçekleşecek sorularının cevabını bulmak oldukça güç" sözleriyle küresel belirsizliğe dikkat çekti.
DOLARIN KARŞISINDAKİ "BALON" ADAYLAR: EURO VE YUAN
Doların alternatiflerini değerlendiren Üzeyir Doğan, "Şu an doların yerine alternatif bulmak çok zor; bir tarafta Euro var ancak rezerv para olarak kullanılan bu birimin kalıcılığı tartışılır bir konu" şeklinde konuştu. Euro bölgesindeki zayıflamaya ve Brexit'in yıkıcı etkisine vurgu yapan Doğan, "Eğer İngiltere sistemde kalsaydı belki farklı senaryolar konuşuyor olabilirdik ancak İngiltere'nin ayrılması bu tarafın gücünü kıran en büyük unsur oldu" ifadelerini kullandı. Çin'in parası Yuan'a da değinen Doğan, "Çin'in ekonomik büyüklüğü var ancak Yuan şu anda küresel ölçekte doların yerini almaya hazır bir para birimi değil" dedi.
BİTCOİN VE KRİPTO PARA BİRİMİ "TOZ VE GAZ BULUTUDUR"
Kripto paraların sisteme dahil olma çabalarını sert bir dille eleştiren Üzeyir Doğan, "Bitcoin ve kripto paraların geleceğine dair konuşulanların tamamen bir toz ve gaz bulutu olduğu kanaatindeyim; çünkü arkasında askeri bir gücü ve reel ekonomik temeli olmayan bir unsurun rezerv para olma şansı yoktur" sözlerini kullandı. Doğan, paranın gücünün ancak arkasındaki fiziki ve askeri otoriteyle ölçülebileceğini belirterek, bu noktada doların hala rakipsiz bir "ateş gücü" olduğunu ima etti.
"ABD'NİN KARŞISINA ÇIKACAK BİR UNSUR GÖREMEDİK"
Küresel sistemde ABD'nin askeri hegemonyasının piyasaları doğrudan kontrol ettiğini belirten Üzeyir Doğan, "Dünyanın jandarması olduğunu iddia eden Amerika gibi bir ülke, askeri olarak bu konumdayken kimseye güllerden oluşan bir bahçe sunmaz; rezerv para iddiasıyla ortaya çıktığınızda Amerika'nın gücünü ve otoritesini paylaşma döngüsüne girersiniz ve buna kolay kolay müsaade edilmez" ifadelerini kullandı. BRICS gibi oluşumların henüz doların karşısına dikilecek bir güçte olmadığını savunan Doğan, "Şu ana kadar doğrudan Amerika'nın karşısına çıkabilecek bir unsur göremedik; sadece vekalet savaşları, uzaktan atışmalar ve bazen de tarife savaşlarında restleşmeler gördük ancak gerçek bir meydan okuma henüz gerçekleşmedi" dedi.
YATIRIMCILAR İÇİN "HAYATTA KALMA" REHBERİ: FAİZ VE MEVDUAT
Türkiye özelinde yatırım araçlarını değerlendiren Üzeyir Doğan, "Şu anki sistematik içerisinde faiz ve alternatifleri oldukça kuvvetli bir seçenek; katılım hesapları, sukuklar, tahvil ve bono ile para piyasası fonları Türk lirası tarafında güçlü bir getiri sunuyor" ifadelerini kullandı. Doğan, döviz kurlarındaki gidişata da değinerek, "Kurlar tarafı stabil gidiyor ve önemli bir hareket beklentimiz yok; bir hareket olsa bile bunun faiz getirisinin gerisinde kalacağı görülüyor" diyerek yatırımcıların kısa vadede değerlendirebileceği alternatiflere değindi.
ALTINDA "BALON" TEHLİKESİ VE BORSA STRATEJİSİ
Altın fiyatlarına mesafeli yaklaştığını ifade eden Üzeyir Doğan, "Altın tarafında balonun tam anlamıyla sönmediği kanaatindeyim; altın 3000 dolarken bile bana pahalı geliyordu ve o günden beri bu görüşüm değişmedi" sözlerini kullandı. Hisse senetleri piyasasına da değinen Doğan, "Türkiye borsası çok ucuz ancak bu alan sabırlı ve uzun vadeli yatırımcılar için bir alternatif olabilir" diyerek belirsizliğin oluşturduğu risk faktöründe yatırımcılara hisse senedi ve bonoya yönelebileceğine dikkat çekti.
HAZİRAN SONUNA KADAR "PARAYI KORUMA" DÖNEMİ
Yatırımcıya Haziran sonu için kritik bir hedef çizen Üzeyir Doğan, "Fed Başkanlığı'ndaki değişimi ve koltuğa adaptasyon sürecini görene kadar, yani Haziran sonuna kadar parayı katlamaktan ziyade saklama ve korumaya odaklanmak lazım" şeklinde konuştu. Doğan, bu süreçte kısa vadeli mevduat ve faiz hassasiyeti olanlar için katılım fonlarının en güvenli "sıcak temas" noktaları olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.