Altın fiyatlarında kritik eşik! İslam Memiş’ten “Sahte Altın” uyarısı ve Mayıs tahmini

A Haber canlı yayınına konuk olan Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve petrol fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirirken vatandaşları son günlerde artan dolandırıcılık vakalarına karşı uyardı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Moderatör Cansın Helvacı ile piyasaların geleceğini konuşan Memiş, Mayıs ayı için gram altın beklentisini paylaşırken sosyal medyadaki "yarı fiyatına altın" tuzağının perde arkasını anlattı.

PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE SAVAŞ GERİLİMİ

Küresel piyasalardaki belirsizliğe dikkat çeken İslam Memiş, "Manipülasyon piyasası devam ediyor, özellikle gelen haber akışları her gün farklı. Bu manipülasyon piyasasını yıl sonuna kadar bilerek ve isteyerek devam ettirecekler. 2026 yılında stratejimiz uzun vadeli bir hedef, birikimleri çeşitlendirmek ve fiyat yerine miktara odaklanmak olmalı." ifadelerini kullandı. Petrol fiyatlarındaki artışa ve İsrail'in bölgesel savaş isteğine değinen Memiş, "Petrol tarafında 107 dolar seviyesiyle haftaya başladık. Belirsizlikler devam ettikçe piyasalardaki dalgalı seyir sürecektir." sözleriyle durumun ciddiyetini aktardı.

MAYIS AYINDA GRAM ALTINDA YENİ SEVİYE

Önümüzdeki günlerde piyasaları bekleyen kritik gelişmeleri sıralayan İslam Memiş, "Çarşamba akşamı Fed, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Mayıs ayında bir tepki alımı gelebilir. Burada ons altın tarafında 4900 ve 5000 dolar seviyesi beklenebilir, bu da gram altın tarafında 7000-7050 lira seviyelerini işaret ediyor." şeklinde konuştu.