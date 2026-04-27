Altın fiyatlarında kritik eşik! İslam Memiş’ten “Sahte Altın” uyarısı ve Mayıs tahmini
A Haber canlı yayınına konuk olan Para ve Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın ve petrol fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirirken vatandaşları son günlerde artan dolandırıcılık vakalarına karşı uyardı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Moderatör Cansın Helvacı ile piyasaların geleceğini konuşan Memiş, Mayıs ayı için gram altın beklentisini paylaşırken sosyal medyadaki "yarı fiyatına altın" tuzağının perde arkasını anlattı.
PİYASALARDA MANİPÜLASYON VE SAVAŞ GERİLİMİ
Küresel piyasalardaki belirsizliğe dikkat çeken İslam Memiş, "Manipülasyon piyasası devam ediyor, özellikle gelen haber akışları her gün farklı. Bu manipülasyon piyasasını yıl sonuna kadar bilerek ve isteyerek devam ettirecekler. 2026 yılında stratejimiz uzun vadeli bir hedef, birikimleri çeşitlendirmek ve fiyat yerine miktara odaklanmak olmalı." ifadelerini kullandı. Petrol fiyatlarındaki artışa ve İsrail'in bölgesel savaş isteğine değinen Memiş, "Petrol tarafında 107 dolar seviyesiyle haftaya başladık. Belirsizlikler devam ettikçe piyasalardaki dalgalı seyir sürecektir." sözleriyle durumun ciddiyetini aktardı.
MAYIS AYINDA GRAM ALTINDA YENİ SEVİYE
Önümüzdeki günlerde piyasaları bekleyen kritik gelişmeleri sıralayan İslam Memiş, "Çarşamba akşamı Fed, Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Mayıs ayında bir tepki alımı gelebilir. Burada ons altın tarafında 4900 ve 5000 dolar seviyesi beklenebilir, bu da gram altın tarafında 7000-7050 lira seviyelerini işaret ediyor." şeklinde konuştu.
SOSYAL MEDYADAKİ "UCUZ ALTIN" TUZAĞINA DİKKAT
Son dönemde artan sahte altın operasyonları ve internetteki dolandırıcılık ilanlarına karşı uyarıda bulunan İslam Memiş, "Altının ucuzu diye bir şey olmaz, ucuz altın diye bir kavram olamaz. Sosyal medyada yarı fiyatına altın ilanlarına kesinlikle inanılmamalı. Yasal düzenleme şart, operasyonlar yapılıyor ama dolandırıcıların elini kolunu sallayarak karakoldan çıkması sektörü üzüyor." ifadelerini kullandı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem de dolandırıcılık yöntemlerine değinerek, "İnternetten, sosyal medyadan altın gibi değerli şeyler alınmaz. Vatandaşın sahte altını ayırt etmesi mümkün değil, profesyoneller bile zorlanırken çok dikkatli olunması gerekiyor." sözleriyle vatandaşa uyarılarda bulundu.
"ESNAF ARTIK İLLALLAH ETTİ"
Kuyumcu esnafının yaşadığı mağduriyeti dile getiren İslam Memiş, "Bir kişi İstanbul'da onlarca kuyumcuyu tek tek dolaşıp sahte altın satmaya çalışıyor. Kamera kayıtları var ama neden ağır cezalar almıyorlar diye şaşırıyoruz. Vatandaşlar da açgözlü olmamalı; 7000 liralık gram altını kimse 6000 liraya satmaz, bu teknik ve mantık olarak mümkün değil." diyerek piyasadaki sahte altın tehlikesine dikkat çekti.