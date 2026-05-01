Koruma altındaki gençler için yeni istihdam modeli: 5 yıl tüm primleri devlet ödeyecek

Ayrıca korunma kararının sona erdiği tarihte Türk vatandaşı olması, 14 yaşından itibaren hizmet aldığı süre boyunca 90 günden fazla izinsiz ayrılmamış olması, en az ortaöğretim mezunu olması ve 18 yaşını doldurduktan sonra 5 yıl içinde başvuru yapması gerekiyor. Başvuru tarihinde 30 yaşından gün almamış olma şartı da bulunuyor.

Yeni düzenlemeye göre devlet koruması altındaki gençlerin istihdam hakkından yararlanabilmesi için belirli kriterleri taşıması gerekiyor. Buna göre hakkında korunma kararı veya Çocuk Koruma Kanunu kapsamında bakım tedbiri kararı bulunması, en az 5 yıl kuruluş bakımı ya da koruyucu aile hizmetlerinden yararlanmış olması ve reşit olduğu tarihte bu hizmetlerden faydalanmaya devam ediyor olması şartı aranacak.

Devlet koruması altında yetişen gençlerin iş hayatına katılımını kolaylaştıran önemli bir düzenleme 1 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la birlikte devlet koruması altında yetişen gençlerin istihdamına yönelik şartlar ve süreçler somut hale getirildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile devlet korumasında yetişen gençler için istihdam süreci netleşti

KAMUYA KADRO ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Düzenleme kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına da yükümlülük getirildi. Buna göre kamu kurumlarının dolu kadro ve pozisyonlarının binde biri oranında bu gençler için kontenjan ayrılacak ve her yıl bu kapsamda istihdam sağlanacak. Kadro sayısı binden az olan kurumlarda ise talep edilmesi halinde yerleştirme yapılabilecek.

Hak sahiplerinin kamuya yerleştirilmesi merkezi sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilecek. Yerleştirme süreçlerine ilişkin usul ve esaslar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek.

ÖZEL SEKTÖRE 5 YIL PRİM DESTEĞİ

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri de özel sektöre sağlanan teşvik oldu. Buna göre, bu kapsamda istihdam edilen gençler için ödenmesi gereken tüm sigorta primleri devlet tarafından karşılanacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi ile işsizlik sigortası primlerinin hem işçi hem de işveren payı, çalışanın işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle Hazine tarafından ödenecek.

Bu teşvikten yararlanabilmek için işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken belgeleri süresi içinde sunması ve devlet tarafından karşılanmayan primleri zamanında ödemesi gerekecek.