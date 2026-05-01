CANLI YAYIN

Konaklama vergisi yarıya düştü: İndirim yıl sonuna kadar geçerli

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Konaklama vergisi yarıya düştü: İndirim yıl sonuna kadar geçerli

Konaklama vergisinde yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde indirime gidildi. Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte daha önce yüzde 2 olan vergi oranı 31 Aralık 2026’ya kadar yüzde 1 oranında uygulanacak.

Konaklama vergisi oranında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 34'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında yer alan oran 1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeniden belirlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1'e düşürüldü. Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında vergi indirimi yıl sonuna kadar geçerli olacak. 30 Nisan 2026 tarihli ve 11263 sayılı karar ile yapılan değişiklik turizm sektöründe maliyetleri doğrudan etkileyecek önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Konaklama vergisinde yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde indirime gidildi (Resmi Gazete)Konaklama vergisinde yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde indirime gidildi (Resmi Gazete)

KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR?

Konaklama vergisi; otel, tatil köyü, pansiyon ve motel gibi tesislerde sunulan geceleme hizmetleri ile bu hizmetle birlikte verilen yemek, eğlence ve çeşitli aktiviteleri kapsayan bir dolaylı vergi türü olarak uygulanıyor.

Söz konusu vergi, konaklama hizmeti alan kişilerden tahsil edilerek işletmeler aracılığıyla devlete aktarılıyor.

TBMMde okul saldırıları komisyonu oluşturulduTBMMde okul saldırıları komisyonu oluşturuldu TBMM'DE OKUL SALDIRILARI KOMİSYONU OLUŞTURULDU
Doğum izni düzenlemesi Resmi Gazetede!Doğum izni düzenlemesi Resmi Gazetede! DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE!

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın