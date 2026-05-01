Konaklama vergisi yarıya düştü: İndirim yıl sonuna kadar geçerli

Düzenleme kapsamında vergi indirimi yıl sonuna kadar geçerli olacak. 30 Nisan 2026 tarihli ve 11263 sayılı karar ile yapılan değişiklik turizm sektöründe maliyetleri doğrudan etkileyecek önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR?

Konaklama vergisi; otel, tatil köyü, pansiyon ve motel gibi tesislerde sunulan geceleme hizmetleri ile bu hizmetle birlikte verilen yemek, eğlence ve çeşitli aktiviteleri kapsayan bir dolaylı vergi türü olarak uygulanıyor.

Söz konusu vergi, konaklama hizmeti alan kişilerden tahsil edilerek işletmeler aracılığıyla devlete aktarılıyor.