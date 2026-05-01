Konaklama vergisi yarıya düştü: İndirim yıl sonuna kadar geçerli
Konaklama vergisinde yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde indirime gidildi. Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte daha önce yüzde 2 olan vergi oranı 31 Aralık 2026’ya kadar yüzde 1 oranında uygulanacak.
Konaklama vergisi oranında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 34'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında yer alan oran 1 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeniden belirlendi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi 31 Aralık 2026 tarihine kadar yüzde 1'e düşürüldü. Karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.
Düzenleme kapsamında vergi indirimi yıl sonuna kadar geçerli olacak. 30 Nisan 2026 tarihli ve 11263 sayılı karar ile yapılan değişiklik turizm sektöründe maliyetleri doğrudan etkileyecek önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
KONAKLAMA VERGİSİ NEDİR?
Konaklama vergisi; otel, tatil köyü, pansiyon ve motel gibi tesislerde sunulan geceleme hizmetleri ile bu hizmetle birlikte verilen yemek, eğlence ve çeşitli aktiviteleri kapsayan bir dolaylı vergi türü olarak uygulanıyor.
Söz konusu vergi, konaklama hizmeti alan kişilerden tahsil edilerek işletmeler aracılığıyla devlete aktarılıyor.