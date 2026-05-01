Doğum iznini 24 haftaya çıkarılan karar Resmi Gazete'de!

Annelerin merakla beklediği doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya çıkaran karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında 1 Nisan itibarıyla doğum izni devam eden ve belirlenen şartları taşıyan personele, talep etmeleri halinde ilave izin hakkı tanındı.

DEVLET MEMURLARINA YENİ DOĞUM İZNİ DÜZENİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte doğum izni sisteminde kritik bir değişikliğe gidildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesinde yapılan düzenleme ile doğum sonrası izin süresi "doğumdan sonra sekiz" haftadan "on altı" haftaya çıkarıldı, toplam izin süresi ise "on altı" haftadan "yirmi dört" haftaya yükseltildi.

Düzenleme kapsamında ayrıca koruyucu ailelere ilişkin yeni bir hak da tanımlandı. Kanun metninde yer alan ifadeyle, "Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan memura çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine on gün izin verilir."

KAMU PERSONEL SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Yapılan değişiklikle birlikte kamu çalışanlarının doğum sonrası izin haklarında önemli bir genişleme sağlanırken, koruyucu aile uygulamalarına da ilk kez bu kapsamda özel bir izin hakkı tanımlanmış oldu.

Düzenleme, kamu personeli mevzuatında doğum ve aile temelli izin haklarını yeniden şekillendiren en kapsamlı değişikliklerden biri olarak değerlendirilirken, uygulamanın tüm kamu kurumlarında eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

KARARA İLİŞİN İLK PAYLAŞIM BAKAN GÖKTAŞ'TAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmetler Kanunu'na ilişkin, "Ailelerimizi güçlendiren, annelerimizi destekleyen, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artıran sosyal hizmetlerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, doğum izinlerini de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu'nun, aileleri, anneleri, çocukları ve büyükleri yakından ilgilendiren önemli düzenlemeleri kapsadığını belirtti.

"Bu kıymetli adım, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun güçlü bir yansıması." değerlendirmesinde bulunan Göktaş, şunları kaydetti:

"Ailelerimizi güçlendiren, annelerimizi destekleyen, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artıran sosyal hizmetlerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu sürece destek veren AK Parti Grubu'muz ve Cumhur İttifakı'mız başta olmak üzere tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun."