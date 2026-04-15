Milli hamle direnç hattı oldu! Krizlere karşı “Albayrak” kalkanı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Orta Doğu, ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından tarihinin en kritik süreçlerinden birinden geçiyor. Küresel petrol geçişinin can damarı olan Hürmüz Boğazı üzerindeki abluka tehdidi, dünya ekonomisinin nefesini keserken; Türkiye, geçmişte attığı stratejik adımların meyvelerini topluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla şekillenen ve Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde temelleri atılan Milli Enerji Hamlesi, Türkiye için adeta bir kalkan görevi üstlendiği belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim küresel enerji piyasalarını sarsarken, sahadaki dengeler her geçen gün yeniden şekilleniyor. Olası bir enerji krizinin etkileri tartışılırken, gözler Türkiye'nin enerji güvenliği politikalarına çevrildi.

Olası küresel enerji buhranının Türkiye'ye etkilerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden uluslararası politikalar uzmanı Durdu Mehmet Özdemir değerlendirdi.

"ALBAYRAK'IN POLİTİKALARI KRİZE KARŞI BİR DİRENÇ HATTI OLUŞTURUYOR"

Sabah Gazetesi'nden Harun Sekmen'e konuşan ve Türkiye'nin enerji güvenliği açısından kritik bir eşikte olduğuna işaret eden Özdemir, "Berat Albayrak döneminde başlatılan milli enerji politikası bugün bir direnç hattı oluşturuyor" diyerek alınan tedbirlerin önemini vurguladı.

İşte Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD'nin hesap hataları, İran'ın beklenenden sert karşılığı savaşın küresel ekonomik risklerini büyüttü. ABD bu savaşta çıkmaza sürüklendi. İran'ın kapasitesi ve karşılığı hesaplanamadı.

BURASI ÇOK ÖNEMLİ: MİLLİ ENERJİ HAMLESİ

Hürmüz'ün savaşın kilit noktası haline gelmesi küresel ekonomik kriz doğuracak. Türkiye enerji güvenliği açısından kritik bir dönemeçte. Berat Albayrak döneminde başlatılan milli enerji politikası kendi deyimiyle 'çok önemli'.

Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatmış olduğu Milli Enerji ve Maden Politikası, olası enerji krizlerinde bir adeta bir kalkan ya da tampon vazifesi görecek.

Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bu politikanın kararlı şekilde güçlendirilerek sürdürülmesi, bundan sonraki benzer senaryolarda Türkiye'nin enerji ve ekonomi güvenliği noktasında büyük önem arz etmektedir.

Türkiye'nin savaşın başından beri yürüttüğü barış yanlısı tutumu, arabulucu rolü ve bölgenin yeni dış müdahalelerle benzer durumlara sahne olmaması noktasındaki proaktif politikası oldukça önemli. Bu savaş sonrasında Türkiye'nin Körfez bölgesindeki etkisinin artması, güvenilir bir müttefik olarak öne çıkması oldukça muhtemel.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Körfez ülkelerine yaptığı ziyaretler ve bölgede yeni bir güvenlik paktının oluşturulması noktasındaki girişimler bölgenin geleceği noktasında oldukça önemli girişimler olarak öne çıkmakta.

