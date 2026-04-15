Milli hamle direnç hattı oldu! Krizlere karşı “Albayrak” kalkanı

Berat BURASI ÇOK ÖNEMLİ: MİLLİ ENERJİ HAMLESİ



Hürmüz'ün savaşın kilit noktası haline gelmesi küresel ekonomik kriz doğuracak. Türkiye enerji güvenliği açısından kritik bir dönemeçte. Berat Albayrak döneminde başlatılan milli enerji politikası kendi deyimiyle 'çok önemli'.



Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlatmış olduğu Milli Enerji ve Maden Politikası, olası enerji krizlerinde bir adeta bir kalkan ya da tampon vazifesi görecek.

Berat Albayrak Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bu politikanın kararlı şekilde güçlendirilerek sürdürülmesi, bundan sonraki benzer senaryolarda Türkiye'nin enerji ve ekonomi güvenliği noktasında büyük önem arz etmektedir. Türkiye'nin savaşın başından beri yürüttüğü barış yanlısı tutumu, arabulucu rolü ve bölgenin yeni dış müdahalelerle benzer durumlara sahne olmaması noktasındaki proaktif politikası oldukça önemli. Bu savaş sonrasında Türkiye'nin Körfez bölgesindeki etkisinin artması, güvenilir bir müttefik olarak öne çıkması oldukça muhtemel.