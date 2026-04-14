Avrupa’da akaryakıt krizi: İstasyonlarda kuyruk, elektrikli araçlara rekor talep

Avrupa’da artan petrol fiyatları sonrası akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşurken, elektrikli araç satışları mart ayında rekor seviyeye ulaştı.

Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, Avrupa'da akaryakıt piyasasını doğrudan etkiledi. Birçok ülkede istasyonlarda kuyruklar oluşurken, sürücüler alternatif olarak elektrikli araçlara yönelmeye başladı. Londra merkezli Benchmark Mineral Intelligence tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında küresel elektrikli araç satışları dikkat çekici bir artış gösterdi. Dünya genelinde satışlar 1,75 milyona ulaşırken, bu rakam aylık bazda yüzde 66'lık artış anlamına geliyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI REKOR KIRDI Elektrikli araç satışlarındaki yükselişte Avrupa başı çekti. Mart ayında Avrupa'da satışlar ilk kez 500 bin seviyesini aşarak yaklaşık 540 bine ulaştı. Bu artışta yükselen akaryakıt fiyatları ve devlet destekli teşvik programları etkili oldu. İngiltere, Belçika, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde satışlar rekor seviyelere çıktı.