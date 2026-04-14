Avrupa’da akaryakıt krizi: İstasyonlarda kuyruk, elektrikli araçlara rekor talep

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA | İHA
Avrupa’da artan petrol fiyatları sonrası akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşurken, elektrikli araç satışları mart ayında rekor seviyeye ulaştı.

Orta Doğu'daki gerilimin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, Avrupa'da akaryakıt piyasasını doğrudan etkiledi. Birçok ülkede istasyonlarda kuyruklar oluşurken, sürücüler alternatif olarak elektrikli araçlara yönelmeye başladı.

Londra merkezli Benchmark Mineral Intelligence tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında küresel elektrikli araç satışları dikkat çekici bir artış gösterdi.

Dünya genelinde satışlar 1,75 milyona ulaşırken, bu rakam aylık bazda yüzde 66'lık artış anlamına geliyor.

Avrupa'da artan petrol fiyatları sonrası akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşurken, elektrikli araç satışları mart ayında rekor seviyeye ulaştı (Foto: Ahaber.com.tr arşiv)

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI REKOR KIRDI

Elektrikli araç satışlarındaki yükselişte Avrupa başı çekti. Mart ayında Avrupa'da satışlar ilk kez 500 bin seviyesini aşarak yaklaşık 540 bine ulaştı.

Bu artışta yükselen akaryakıt fiyatları ve devlet destekli teşvik programları etkili oldu.

İngiltere, Belçika, Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde satışlar rekor seviyelere çıktı.

Ülkelerin enerji krizine karşı aldığı tasarruf önlemleri (Grafik: AA)

KÜRESEL SATIŞLAR YÜZDE 3 AZALDI

Öte yandan yılın ilk çeyreğinde küresel satışlar yüzde 3 düşüşle 4 milyon seviyesinde kaldı.

Özellikle Çin'de yaşanan yüzde 21'lik daralma, küresel büyümeyi baskılayan en önemli faktörlerden biri oldu.

Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ateşkes sonrası yüzde 10 geriledi (Grafik: AA)

AVRUPA'DA AKARYAKIT FİYATLARI ARTIYOR

Ayrıca ABD ile İran arasındaki gerilim ve Orta Doğu'daki gelişmeler, petrol arzına dair endişeleri artırdı. Bu durum, Avrupa'da akaryakıt fiyatlarının yeniden yükselmesine yol açtı.

Petrolün yükselişi akaryakıt fiyatlarında artışa yol açıyor (Foto: Ahaber.com.tr arşiv)

İSTASYONLARDA KUYRUK OLUŞTU

Özellikle Belçika'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağının duyurulmasının ardından bölge halkı istasyonlara akın etti.

Zam öncesinde depolarını doldurmak isteyen sürücüler nedeniyle birçok noktada uzun kuyruklar oluştu.

Bazı istasyonlarda ise yoğunluk nedeniyle yakıtın tükendiği görüldü.

Belçika'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağının duyurulmasının ardından istasyonlarda kuyruk oluştu (Foto: İHA)

AKARYAKIT FİYATLARI SERT YÜKSELDİ

Belçika'da son zamlarla birlikte dizel fiyatı litre başına 2,22 euroyu aşarken, benzin fiyatı 1,894 euro seviyesine yükseldi.

Fiyat artışlarının kısa sürede panik alımlarını tetiklediği belirtildi.

