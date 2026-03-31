Merkez Bankası analizi: Eşel mobil enflasyon ve akaryakıt fiyatlarını ne kadar düşürüyor?

Merkez Bankası analizi: Eşel mobil enflasyon ve akaryakıt fiyatlarını ne kadar düşürüyor?

Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 09:15 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Merkez Bankası'nın son analizinde eşel mobil sisteminin enflasyon dinamikleri üzerindeki olası etkileri incelendi. Mekanizmanın akaryakıt kaynaklı fiyat artışlarını sınırlayarak enflasyonu ciddi ölçüde aşağı çektiği belirtilen analizde, "Bu sistem petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlıyor" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) blog sayfasında yayımlanan bir analizde, Mart 2026'da yürürlüğe giren eşel mobil mekanizmasının enflasyon dinamikleri üzerindeki olası etkileri incelendi. TCMB ekonomistleri tarafından kaleme alınan "Akaryakıt Fiyatlarında Eşel Mobil Mekanizması ve Enflasyona Olası Etkileri" başlıklı yazıda, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan ve para politikasının doğrudan kontrol alanı dışında kalan uluslararası fiyat gelişmelerinin enflasyona yansımasının eşel mobil mekanizması sayesinde önemli ölçüde sınırlandırıldığı belirtildi.

EŞEL MOBİLİN ENFLASYON VE AKARYAKIT FİYATLARINA ETKİSİ NE? TCMB ekonomistleri tarafından yayımlanan analizde şu ifadeler yer aldı: Uluslararası ham petrol fiyatlarındaki değişimler, yurt içi akaryakıt fiyatlarını ve dolayısıyla enflasyon görünümünü etkiliyor. Küresel petrol fiyatlarındaki artışların tüketici fiyatlarına yansımasını sınırlamaya yönelik olarak uygulamaya konulan eşel mobil otomatik bir dengeleyici işlevi görüyor.

Bu sistem, vergi bileşenlerinde yapılan ayarlamalarla, petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlıyor. Bu yazıda, Mart 2026'da yürürlüğe giren eşel mobil mekanizmasının enflasyon dinamikleri üzerindeki olası etkilerini değerlendiriyoruz.

Akaryakıt harcamaları, 2026 yılında tüketici sepetinde yüzde 3,21'lik bir paya sahip. Akaryakıt fiyatlarındaki artışlar tüketici enflasyonunu bu pay kanalıyla doğrudan; ulaştırma hizmetleri ve işlenmemiş gıda başta olmak üzere birçok sektöre ise maliyetler kanalıyla dolaylı olarak etki ediyor.