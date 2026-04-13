Enerjide "Hürmüz" krizi! Belçika'da akaryakıta yeni zam: Haberi alan istasyonlara koştu

ABD-İran müzakerelerinden sonuç çıkmaması sonrası Belçika Belçika Ekonomi Bakanlığı,akaryakıtta zam kararı aldı. Artış yapılacağı haberi, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluşmasına neden oldu.

ABD-İran müzakerelerinden sonuç çıkmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukası petrol fiyatlarının yükselmesine neden olurken, Belçika'da iki kez fiyat rekoru kıran akaryakıt yeniden yükselişe geçti.

ABD ve İran arasındaki müzakerelerin kesilmesi ve gerginliğin yeniden tırmanmaya başlaması, Avrupa'daki akaryakıt fiyatlarında yeniden yükselişe neden oldu. Müzakereler sayesinde fiyatlarda gerileme yaşanması üzerine Belçika tarafından duyurulan indirim sevinci kısa sürdü.

Son haftaların en düşük seviyelerinden başlayan benzin ve dizel fiyatları, gün içinde gelen açıklamayla yükselişe geçti. Belçika Ekonomi Bakanlığı, petrol ürünleri tavan fiyatlarını yeniden yükseltme kararı aldı. Kararın duyulması üzerine vatandaşlar istasyonlara akın etti. Akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu.

Orta Doğu'daki çatışmalar öncesi 1,5 euronun altındaki dizel litre fiyatı, son zamlardan sonra 2,22 euroyu aşacak. Benzinin litre fiyatı ise 1,894 euro olacak. Bu fiyatlar pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı yürürlüğe girecek. Bu zam artışı öncesi vatandaşlar depolarını doldurmaya çalışırken, bazı pompalar ürün kalmadığı için hizmet veremez hale geldi.