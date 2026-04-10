Avrupa'da akaryakıt yangını: Hollanda'da tarihi rekor!

Hollanda’da akaryakıt fiyatları tarihi zirveye ulaştı. Orta Doğu’daki gerilimin etkisiyle Brent petrol 96 doların üzerine çıkarken, Avrupa genelinde fiyatlar hızla yükseldi. Uzmanlar, kritik ateşkes görüşmelerinin sonucunun piyasaların yönünü belirleyeceğini vurgularken, sürücüler artan maliyetler karşısında zorlanıyor.

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarını sarsmaya devam ediyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki gerginliğin gölgesinde, Avrupa genelinde akaryakıt fiyatları adeta uçuşa geçti. Hollanda'da rekor seviyelere ulaşan pompa fiyatlarını ve Brent petroldeki dalgalanmanın etkilerini A Haber Muhabiri Fatih Özyar yerinden aktardı. AVRUPA'DA AKARYAKIT YANGINI: HOLLANDA'DA TARİHİ REKOR! BRENT PETROLDEKİ DALGALANMA CEPLERİ YAKIYOR Küresel piyasalardaki belirsizliğin akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdığını belirten Fatih Özyar, "Hemen hemen her geçen gün artan akaryakıt fiyatları var. Çarşamba günü Brent petrolde yüzde 13'lük bir düşüş yaşanmıştı ancak cuma sabahı itibarıyla yeniden bir artışın olduğunu görüyoruz. Brent petrolün varil fiyatı Avrupa genelinde 96 doların üzerine çıkmış durumda ki bu oldukça önemli bir miktar" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA'DA REKOR FİYATLAR: 40 YILIN ZİRVESİ Hollanda'daki son durumu bir akaryakıt istasyonundan aktaran Özyar, "Hollanda'da bugün tavsiye edilen 1 litre dizel fiyatı 2 Euro 73 Cent, 1 litre benzin fiyatı ise 2 Euro 56 Cent olarak belirlendi. Şu an bulunduğumuz nokta personelsiz bir istasyon olduğu için biraz daha ucuz ancak yine de fiyatlar çok yüksek. Bir sürücü az önce yaklaşık 31 litre yakıt için 70 Euro ödedi. 40 yıldır Hollanda'da yaşıyorum, ilk kez akaryakıt fiyatlarının bu derecede yüksek olduğunu görüyorum" sözleriyle bölgedeki tabloyu özetledi.