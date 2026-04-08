Petrol piyasasında lisans düzenlemesi değişti

8 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme, enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketleri yakından ilgilendiriyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan değişiklikle Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği güncellendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle petrol piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerine dair önemli bir düzenlemeye gidildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan değişiklik, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17'nci maddesini kapsıyor.

İFLAS KARARI KRİTİK KRİTER OLDU

Yeni düzenlemeye göre, lisans sahibi hakkında iflas kararı verilmesi durumu yönetmelikte açıkça hüküm altına alındı. Buna göre, iflas eden şirketlerin lisans durumlarının doğrudan etkileneceği hükme bağlandı.

Söz konusu değişiklik, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin mali yapılarının daha yakından izlenmesini beraberinde getirecek. Finansal sürdürülebilirliğin ön plana çıktığı düzenleme ile birlikte lisans süreçlerinde daha sıkı bir denetim mekanizmasının işletilmesi bekleniyor.

UYGULAMADAN EPDK BAŞKANI SORUMLU

Yönetmelik, 8 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girerken, hükümlerinin uygulanmasından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı sorumlu olacak.