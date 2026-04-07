Petrol krizine ‘elektrikli’ kalkan: Yeni ulaşım alternatifleri öne çıkıyor
Petrol arzındaki kesintiler fosil yakıtları kırılgan hale getirirken, maliyet avantajı ve yüksek verimlilik sunan elektrikli araçlar küresel krizin 'stratejik kalkanı' olarak öne çıkıyor.
ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı savaşla derinleşen enerji krizi her geçen gün etkisini artırırken, yükselen akaryakıt fiyatları karşısında ulaşımda elektrikli araçlar ile temiz yakıt alternatifleri dikkat çekiyor.
BENZİN FİYATI ABD'DE 4 DOLARI AŞTI
Hürmüz Boğazı'nda petrol ticaretinin aksaması ulaşım sektöründe akaryakıt fiyatlarını artırarak günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD'de benzin fiyatları 2022'den sonra ilk kez 4 doları aştı. Almanya'da hükümetin akaryakıt fiyatlarındaki aşırı dalgalanmayı önlemek amacıyla hayata geçirdiği yeni düzenleme, uygulamanın ilk gününde fiyat artışına yol açtı.
Bulgaristan, ürün ve akaryakıt fiyatlarının takibi için kriz masası kurdu. Güney Kore, 12 Mart'ta akaryakıt ürünlerine azami fiyat sistemi uygulaması getirdi. Tayland'da artan yakıt maliyetleri, başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere birçok sektörde maliyet artışına yol açtı. Hindistan'da jet yakıtı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatları artış gösterdi.
FRANSA'DA DİZEL KRİZİ: GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE
Fransa'da dizel fiyatlarının 1985'ten bu yana görülmeyen bir seviyeye ulaşarak, litre başına 2,18 avroyu aşması ülkede tartışmalara yol açtı. Petrol arzındaki kesinti AB ülkelerinde özellikle dizel fiyatlarını son 1 ayda yüzde 30 artırdı.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde savaş sebebiyle uygulanacak akaryakıt zammı öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Endonezya hükümeti, önlem almak amacıyla kamu çalışanları için her cuma zorunlu uzaktan çalışma uygulaması başlatıldığını duyurdu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Somali'nin başkenti Mogadişu'da akaryakıt fiyatında artış yaşandı.