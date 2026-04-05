Petrolde 150 dolar alarmı: Avrupa’da fiyatlar Körfez Savaşı’nı gölgede bıraktı

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 16:00 ahaber.com.tr - Özel Haber

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve enerji arzındaki daralma akaryakıt fiyatlarını küresel ölçekte etkilemeye devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde fiyatlar rekor seviyelere ulaşırken, piyasa analistleri fiziksel petrol fiyatlarının ekranlarda görünen vadeli rakamların çok üzerinde olduğunu belirtiyor.

Küresel enerji piyasalarında petrolün varil fiyatı 150 dolara dayanırken, Avrupa genelinde akaryakıttaki yükseliş cep yakmaya devam ediyor. Euro bölgesinde ekonomik dengelerin sarsıldığını belirten A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Şu anda kıyasladığımızda AB ülkeleri içerisinde belki en pahalı benzin Almanya'da ama Yunanistan da bundan geri kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'da benzin fiyatlarının 2,17 ile 2,39 Euro arasında değiştiğini vurgulayan Tahsin, Yunanistan'ın ise İsviçre ve Avusturya ile birlikte üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

LOJİSTİK MALİYETLERİ FİYATLARI KATLIYOR Yunanistan'daki fiyat artışının sadece ham madde kaynaklı olmadığını, lojistik süreçlerin de fiyatlara eklendiğini belirten İlhan Tahsin, "Atina ile Gümülcine arası 850 kilometre. Oradan buraya yapılan taşımacılık maliyetleri tüm ürünlere ekleniyor. 70 litrelik bir aracın deposu artık 140 Euro'ya doluyor" sözleriyle maliyetlerin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Tahsin ayrıca, bu seviyelerin Körfez Savaşı sırasında bile görülmediğini hatırlatarak mevcut krizin tarihi boyuta ulaştığına dikkat çekti. AVRUPA'DA AKARYAKIT FİYATLARI KÖRFEZ SAVAŞI'NI BİLE GÖLGEDE BIRAKTI