Petrolde 150 dolar alarmı: Avrupa’da fiyatlar Körfez Savaşı’nı gölgede bıraktı

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim ve enerji arzındaki daralma akaryakıt fiyatlarını küresel ölçekte etkilemeye devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde fiyatlar rekor seviyelere ulaşırken, piyasa analistleri fiziksel petrol fiyatlarının ekranlarda görünen vadeli rakamların çok üzerinde olduğunu belirtiyor.

Küresel enerji piyasalarında petrolün varil fiyatı 150 dolara dayanırken, Avrupa genelinde akaryakıttaki yükseliş cep yakmaya devam ediyor. Euro bölgesinde ekonomik dengelerin sarsıldığını belirten A Haber muhabiri İlhan Tahsin, "Şu anda kıyasladığımızda AB ülkeleri içerisinde belki en pahalı benzin Almanya'da ama Yunanistan da bundan geri kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Almanya'da benzin fiyatlarının 2,17 ile 2,39 Euro arasında değiştiğini vurgulayan Tahsin, Yunanistan'ın ise İsviçre ve Avusturya ile birlikte üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

LOJİSTİK MALİYETLERİ FİYATLARI KATLIYOR

Yunanistan'daki fiyat artışının sadece ham madde kaynaklı olmadığını, lojistik süreçlerin de fiyatlara eklendiğini belirten İlhan Tahsin, "Atina ile Gümülcine arası 850 kilometre. Oradan buraya yapılan taşımacılık maliyetleri tüm ürünlere ekleniyor. 70 litrelik bir aracın deposu artık 140 Euro'ya doluyor" sözleriyle maliyetlerin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Tahsin ayrıca, bu seviyelerin Körfez Savaşı sırasında bile görülmediğini hatırlatarak mevcut krizin tarihi boyuta ulaştığına dikkat çekti.

AVRUPA'DA AKARYAKIT FİYATLARI KÖRFEZ SAVAŞI'NI BİLE GÖLGEDE BIRAKTI
FİZİKSEL PETROL 150 DOLARA DAYANDI

Akaryakıt piyasasındaki asıl tehlike ise fiziksel alım-satım rakamlarında gizli. Analistler, "Gerçek petrol fiyatı ekranlardaki rakamların çok üzerinde. Piyasadaki gerçek sıkışıklığı görmek için 'Dated Brent' olarak bilinen spot fiyat göstergesine bakmak gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Kuzey Denizi'nden yüklenen Brent kargoları için ödenen fiziksel fiyatın 141,37 dolara çıkarak 2008 küresel finans krizinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi. Moskova merkezli RT News, "Fiziksel fiyat 2008 krizinden beri görülen en yüksek seviyeye ulaştı" bilgisini paylaşarak piyasadaki arz krizinin boyutuna vurgu yaptı.

Öte yandan Dubai ve Umman petrolü 150 doların üzerinde işlem görmeye başladı. Bu durum Körfez ülkelerinin petrol ihracatında yaşadığı zorlukları ortaya koyuyor.

HÜRMÜZ'DE PETROL SEVKİYATI AKSIYOR

Fiyatlardaki bu olağan dışı artışın arkasında yatan en büyük nedenlerden biri Orta Doğu'daki sıcak çatışma riskleri. İran ve İsrail arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı üzerindeki baskıyı artırdığını belirten uzmanlar, petrol sevkiyatındaki aksamalara dikkat çekiyor.

