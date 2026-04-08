Ateşkes sonrası Brent Petrol yüzde 15 düştü! Akaryakıt fiyatlarında indirim kapıda mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında şekillenen şartlı ateşkes sinyaliyle birlikte yönünü hızla değiştirdi. Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, hisse senedi piyasalarında güçlü bir toparlanma görüldü. Ancak bu hareketin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki iki haftalık sürecin nasıl yönetileceğine bağlı olacak.

Ateşkes sonrası Brent Petrol yüzde 15 düştü! Akaryakıt fiyatlarında indirim kapıda mı? 1

Küresel piyasalar, haftalardır süren İran-ABD geriliminde tarihi bir kırılma noktasına şahitlik ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sivil hedeflere yönelik saldırı tehdidini askıya alması ve İran'ın Hürmüz Boğazı hamlesi, enerji piyasalarında son yılların en sert günlük düşüşlerinden birini tetikledi.

Ateşkes sonrası Brent Petrol yüzde 15 düştü! Akaryakıt fiyatlarında indirim kapıda mı? 2

PETROL FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Brent petrolün kısa sürede %14'ü aşan kayıpla 93 dolar seviyesine gerilemesi, piyasaların jeopolitik riskleri ne kadar hızlı fiyatladığını bir kez daha ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahale tehdidini askıya alması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrollü şekilde açmayı kabul etmesi, arz endişelerini geçici de olsa azalttı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ancak fiyatların hala savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalması, piyasanın temkinli duruşunu koruduğunu gösteriyor. Yani bu düşüş, panik fiyatlamanın geri alınması olarak okunmalı; kalıcı bir normalleşme henüz teyit edilmiş değil.

Ateşkes sonrası Brent Petrol yüzde 15 düştü! Akaryakıt fiyatlarında indirim kapıda mı? 3

HÜRMÜZ BOĞAZI BELİRLEYİCİ OLACAK

Küresel petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, önümüzdeki süreçte fiyatların ana belirleyicisi olacak. İran'ın boğazı iki haftalık süreyle açmayı kabul etmesi kısa vadeli rahatlama sağladı. Ancak asıl soru şu: Bu geçici düzen kalıcı bir güven ortamına dönüşebilecek mi?

Sigorta şirketleri ve tanker operatörlerinin bölgeye yeniden güven duyması, fiyatların kalıcı şekilde gerilemesi için kritik eşik olarak görülüyor. Aksi durumda, en küçük bir gerilim yeniden sert fiyat sıçramalarına yol açabilir.

Ateşkes sonrası Brent Petrol yüzde 15 düştü! Akaryakıt fiyatlarında indirim kapıda mı? 4

KÜRESEL PİYASALAR "RAHATLAMA RALLİSİ"NDE

Petroldeki düşüş, risk iştahını hızla artırdı. Asya borsalarında %3 ila %6 arasında değişen güçlü yükselişler görülürken, ABD vadeli endeksleri de yukarı yönlü hareket etti.

Tahvil faizlerinde geri çekilme, yatırımcıların güvenli limanlardan çıkmaya başladığını gösterirken; altın fiyatlarındaki yükseliş ise belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığını işaret ediyor. Bu tablo, piyasalarda "temkinli iyimserlik" dönemine girildiğini ortaya koyuyor.

Ateşkes sonrası Brent Petrol yüzde 15 düştü! Akaryakıt fiyatlarında indirim kapıda mı? 5

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARINA ETKİSİ NE OLUR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları doğrudan Brent petrol ve döviz kuruna bağlı olarak şekilleniyor. Son düşüş, teorik olarak pompaya indirim olarak yansıyabilecek bir alan açıyor. Ancak burada kritik bir unsur öne çıkıyor:

  • Döviz kuru: Petrol düşse bile kur yüksek kalırsa indirim sınırlı olur.

Mevcut tabloya göre İstanbul'da benzinin 63 TL, motorinin ise 85 TL bandında olduğu görülüyor. Petrol fiyatındaki %10-15'lik geri çekilmenin korunması halinde indirim ihtimali gündeme gelebilir.

Ateşkes sonrası Brent Petrol yüzde 15 düştü! Akaryakıt fiyatlarında indirim kapıda mı? 6

GÜNCEL AKARYAKIT TABLOSU

Piyasalardaki bu sert düşüşün yurt içi pompalara yansıması beklenirken, büyükşehirlerdeki mevcut fiyatlar 8 Nisan saat 07.00 itibariyle şu şekilde seyrediyor:

ŞehirKurşunsuz 95 (TL/LT)Motorun (TL/LT)Otogaz (TL/LT)
İstanbul (Avrupa)63.2585.2934.99
Ankara64.2286.4234.87
İzmir64.5086.7034.79

Editörün Notu: Piyasalar Cuma günü başlayacak olan İslamabad görüşmelerinden gelecek somut adımlara kilitlenmiş durumda. Herhangi bir olumsuz açıklama, petrol fiyatlarında 'v-şekilli' bir toparlanmayı tetikleyebilir.

Ateşkes sonrası Brent Petrol yüzde 15 düştü! Akaryakıt fiyatlarında indirim kapıda mı? 7

KISA VADEDE ÜÇ SENARYO

Önümüzdeki iki haftalık süreç, hem küresel enerji piyasaları hem de Türkiye'deki fiyatlar açısından belirleyici olacak. Üç temel senaryo öne çıkıyor:

1. Kalıcı Ateşkes ve Müzakere Süreci
Petrol fiyatları 80-90 dolar bandına doğru gerileyebilir. Türkiye'de pompaya kademeli indirimler yansır.

2. Geçici Ateşkes, Kırılgan Süreç
Fiyatlar 90-110 dolar aralığında dalgalanır. Türkiye'de fiyatlar sık sık değişir, net bir düşüş trendi oluşmaz.

3. Gerilimin Yeniden Tırmanması
Hürmüz Boğazı tekrar kapanırsa petrol hızla 110 doların üzerine çıkabilir. Türkiye'de akaryakıta yeni zamlar kaçınılmaz olur.

