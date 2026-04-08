Ateşkes sonrası Brent Petrol yüzde 15 düştü! Akaryakıt fiyatlarında indirim kapıda mı?

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 06:53 Son Güncelleme: 08 Nisan 2026 07:12 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasında şekillenen şartlı ateşkes sinyaliyle birlikte yönünü hızla değiştirdi. Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşanırken, hisse senedi piyasalarında güçlü bir toparlanma görüldü. Ancak bu hareketin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki iki haftalık sürecin nasıl yönetileceğine bağlı olacak.

Küresel piyasalar, haftalardır süren İran-ABD geriliminde tarihi bir kırılma noktasına şahitlik ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sivil hedeflere yönelik saldırı tehdidini askıya alması ve İran'ın Hürmüz Boğazı hamlesi, enerji piyasalarında son yılların en sert günlük düşüşlerinden birini tetikledi.

PETROL FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME Brent petrolün kısa sürede %14'ü aşan kayıpla 93 dolar seviyesine gerilemesi, piyasaların jeopolitik riskleri ne kadar hızlı fiyatladığını bir kez daha ortaya koydu. ABD Başkanı Donald Trump'ın askeri müdahale tehdidini askıya alması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrollü şekilde açmayı kabul etmesi, arz endişelerini geçici de olsa azalttı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ancak fiyatların hala savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalması, piyasanın temkinli duruşunu koruduğunu gösteriyor. Yani bu düşüş, panik fiyatlamanın geri alınması olarak okunmalı; kalıcı bir normalleşme henüz teyit edilmiş değil.

HÜRMÜZ BOĞAZI BELİRLEYİCİ OLACAK Küresel petrol ticaretinin yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı, önümüzdeki süreçte fiyatların ana belirleyicisi olacak. İran'ın boğazı iki haftalık süreyle açmayı kabul etmesi kısa vadeli rahatlama sağladı. Ancak asıl soru şu: Bu geçici düzen kalıcı bir güven ortamına dönüşebilecek mi? Sigorta şirketleri ve tanker operatörlerinin bölgeye yeniden güven duyması, fiyatların kalıcı şekilde gerilemesi için kritik eşik olarak görülüyor. Aksi durumda, en küçük bir gerilim yeniden sert fiyat sıçramalarına yol açabilir.

KÜRESEL PİYASALAR "RAHATLAMA RALLİSİ"NDE Petroldeki düşüş, risk iştahını hızla artırdı. Asya borsalarında %3 ila %6 arasında değişen güçlü yükselişler görülürken, ABD vadeli endeksleri de yukarı yönlü hareket etti. Tahvil faizlerinde geri çekilme, yatırımcıların güvenli limanlardan çıkmaya başladığını gösterirken; altın fiyatlarındaki yükseliş ise belirsizliğin tamamen ortadan kalkmadığını işaret ediyor. Bu tablo, piyasalarda "temkinli iyimserlik" dönemine girildiğini ortaya koyuyor.