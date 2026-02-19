Türkiye enerjide "Şampiyonlar Ligi"nde! Berat Albayrak’ın attığı temeller meyve veriyor
Mavi Vatan’da başlayan yolculuk, dünya devleriyle ortaklığa dönüştü. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve İngiliz enerji şirketi Shell arasında Bulgaristan'ın deniz yetki alanındaki Khan Tervel Sahası'nda arama çalışmaları için ortaklık anlaşması imzalandı. Türkiye'nin enerji alanındaki bağımsızlık hamlelerinin temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde atılan stratejik adımlara dayanıyor. Sabah Gazetesi yazarı Özlem Doğaner, dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Berat Albayrak'ın attığı adımlara dikkat çekti. Doğaner, "Bu sadece kapasite artışı değil, bir boyut değişimi. Görünen o ki TPAO, kamu şirketi kimliğinin ötesine geçerek küresel bir marka olma yolunda ilerliyor." ifadelerini kullandı.
2016 yılında "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile temelleri atılan hamle, meyvelerini küresel ölçekte vermeye başladı. Dünyanın en büyük 4. sondaj filosuna sahip olan Türkiye, Shell ve Exxon gibi devlerle masaya oturarak enerjide "oyun kurucu" rolüne soyundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında TPAO Bulgaristan Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde arama yapacak.
İstanbul'da düzenlenen törende TPAO ile Shell arasındaki ortaklık anlaşmasına TPAO Genel Müdürü Cem Erdem ile Shell Kıdemli Başkan Yardımcısı Eugene Okpere imza attı. İmza töreni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılımıyla gerçekleşti.
Anlaşmaya göre, TPAO, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Blok 1-26 Khan Tervel Sahası Petrol ve Doğal Gaz Arama Ruhsatı kapsamında Shell'in operatörlüğünü üstlendiği arama çalışmalarına ortak oldu.