SGK devreye girdi: Kayıt dışı istihdama milyarlarca liralık ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılı denetim verilerini açıkladı. Binlerce iş yerinde yapılan incelemelerde, sigortasız çalıştırılan on binlerce kişi ve sahte iş yeri ağları deşifre oldu. Kurum, tespit edilen usulsüzlüklere milyarlarca liralık ceza kesti.

SGK'nın 2025 yılı kapsamlı denetim raporuna göre, sosyal güvenlik mevzuatına aykırı durumları tespit etmek amacıyla 227 bin 933 iş yeri incelendi. Bu denetimlerin sonucunda 131 bin 138 iş yerinde derinlemesine inceleme yapıldı. Yapılan kontrollerde 660 iş yerinin tescilsiz olduğu, 33 bin 986 sigortalının ise kayıt dışı çalıştırıldığı acı bir şekilde gün yüzüne çıktı.

MİLYARLARCA LİRALIK CEZA YAĞDI

Denetimlerin mali bilançosu oldukça ağır oldu. Kurum, tespit edilen usulsüzlükler doğrultusunda 395 milyon 250 bin 647 TL prim aslı ve 4 milyar 190 milyon 51 bin 857 TL tutarında idari para cezası uyguladı. Böylece toplamda 4,5 milyar lirayı aşan bir yaptırım hayata geçirildi.

SAHTE İŞ YERİ VE SİGORTALILIKLA MÜCADELE

Kayıt dışı istihdamın yanı sıra sahte sigortalılık üzerine de yoğunlaşan SGK, 15 bin 582 ayrı inceleme yürüttü. Bu süreçte 2 bin 80 sahte iş yeri kapatılırken, 146 bin 792 kişinin sahte sigortalı olduğu belirlendi. Ayrıca iş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik 9 bin 7 ayrı vaka dosyası üzerinde de incelemeler tamamlandı.

"SİSTEMİN GELECEĞİ İÇİN ŞART"

SGK yetkilileri, 2025 yılında yürütülen bu denetimlerin sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini korumak adına kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve sahte işlemlerin temizlenmesi için denetimlerin önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceği belirtildi.