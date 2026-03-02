Eşi dostu SGK’lı yapanlar dikkat! 4.1 milyar TL ceza kesildi

SAHTE İŞYERİ AÇANLARA NE YAPTIRIM UYGULANIYOR?

Baştan beri sahte olduğu tespit edilen işyerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarası iptal ediliyor. Sahte iş yerinden ödenen primler var ise Borçlar Kanunu hükümlerince iade edilmeyerek SGK tarafından gelir kaydediliyor. Yersiz yararlanılan teşvik ve destekler var ise gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır. Gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili vergi dairesine bilgi verilir

KAYIT DIŞILIK VE SAHTE SİGORTALILIK NASIL TESPİT EDİLİYOR?

Sahte işyeri olma potansiyeli yüksek olduğu değerlendirilen iş yerleri için inceleme, teftiş ve soruşturmalar sosyal güvenlik müfettişleri, denetmenleri ve KADİM servisi ekipleri tarafından yapılıyor.

KAYIT DIŞILIK VE SAHTECİLİK İSTATİSTİKLERİ NE?

SGK, kayıt dışılık ve sahtecilik denetimlerinde işlerinin yüzde 10'u yabancı uyruklulara ait işlemleri ve yabancıların yoğun çalıştığı işyerilerine öncelik verdi. 2025 yılında kayıt dışılık ve sahtecilikle mücadele için toplam 135.192 denetim gerçekleştirildi. Bunun sonucunda toplamda 369.573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı ve 7.801 adet iş yerinin kayıt dışı olduğu tespit edildi.

Kayıt dışılık ile eşe dosta işyerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte işyeri girişiminde bulunanlara hem parasal hem de cezai yaptırım uygulandı. Denetimler sonucunda 4.190.051.857 TL idari para cezası verildi. Tahsil kabiliyeti olmayan kurum alacağı 4,6 milyar TL SGK tarafından terkin edildi.

ZARAR FAİZİYLE GERİ ALINIR MI?

Kayıt dışılık ile eşe dosta iş yerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte iş yeri girişiminde bulunanlara hem parasal hem de cezai yaptırımlar uygulanıyor. Sahte sigortalı tespiti halinde; sahte olduğu tespit edilen hizmetler, bağlanan aylıklar iptal edilirken ödenmiş olan maaş ve diğer parasal değerler faiziyle geri alınıyor.

İlgililer hakkında ise Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda yargı nezdinde cezai yaptırım süreci başlatılıyor. Sahte işleri ve sahte sigortalı bildirimi yapan işveren ve meslek mensubu hakkında ise iş yerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarası iptal ediliyor. Sahte iş yerinden ödenen primler geri ödenmeyerek SGK tarafından el konuluyor ve teşvik ve desteklerden yararlanmışsa gecikme cezası ile birlikte geri alınıyor.