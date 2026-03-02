Eşi dostu SGK’lı yapanlar dikkat! 4.1 milyar TL ceza kesildi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim kaybına, işverenler arasında haksız rekabete ve çalışanların haklarından mahrum kalmasına yol açan sahte sigorta ve kayıt dışı istihdamla kararlı mücadele yürütüyor. Eşe dosta işyerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlara hem parasal hem de cezai yaptırım uyguladı.
SGK kayıt dışı istihdam oranını 2025 yılında yüzde 26 seviyelerine düşürdü. Kayıt dışı ve sahte istihdamla mücadele kapsamında 135 bin 192 denetim yapan SGK, 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığını, 7 bin 801 iş yerinin de kayıt dışı olduğunu tespit etti.
Eşe dosta işyerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte işyeri girişiminde bulunanlara hem parasal hem de cezai yaptırım uyguladı. Denetimler sonucunda 4.19 milyar TL idari para cezası önerildi. Tahsil kabiliyeti olmayan kurum alacağı 4.6 milyar TL SGK tarafından terkin edildi.
Kayıt dışı istihdama ilişkin detayları Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz aktardı.
İKİ PROJE İLE TAKİP
SGK, "İşyeri Karne Projesi" ve "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" ile şimdiye kadar binlerce kayıt dışılık sahte sigorta girişimini kararlılıkla takip ve tespit etti. SGK, çalışanların sosyal güvenlik haklarını koruma altına alırken, haksız para kazanmak isteyen uyanık iş yerlerini de cezalandırdı.