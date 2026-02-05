SGK prim borçlarında ödeme kolaylığı! Bakan Işıkhan duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarına ilişkin tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını, tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebileceğini açıkladı.

SGK prim borçlarına yönelik yeni düzenlemeyle, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartı kaldırılırken, borçların ilk taksit dahil eşit tutarlarda ödenebilmesinin önü açıldı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde daha önce uygulanan yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesi sağlanacak.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Işıkhan, düzenlemenin borç ödemelerini kolaylaştıracağını ve vatandaşları destekleyeceğini belirtti.

(Foto: AA)

Bakan Işıkhan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz"