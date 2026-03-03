Boşandığı eşiyle aynı evde yaşayan yandı: SGK bir bir tespit ediyor, o paralar faiziyle geri alınacak
Yetim maaşı alabilmek adına eşinden boşanan fakat aynı evde yaşamaya devam eden 2 bin 606 kişinin maaşı kesildi. SGK ödenen aylıkların faiziyle geri alınması için yasal süreç başlattı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Geçen yıl yapılan denetimlerde 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı ve 7 bin 801 iş yerinin kayıt dışı olduğu belirlenirken, Kurum hileli boşanmalara karşı da büyük bir operasyon yürütüyor.
YETİM MAAŞI İÇİN HİLELİ BOŞANDILAR
Yetim maaşı alabilmek amacıyla kağıt üzerinde eşinden boşanan ancak gerçekte aynı evde yaşamaya devam edenlere yönelik Türkiye genelinde 3 bin 936 denetim gerçekleştirildi. Söz konusu saha denetimlerinde 2 bin 606 kişinin hileli boşanma yoluyla haksız yere aylık aldığı somut delillerle tespit edildi.
MAAŞLARINI FAİZİYLE GERİ ÖDEYECEKLER
SGK, usulsüzlük yaptığı belirlenen bu kişiler hakkında derhal işlem başlattı. Maaşları kesilen vatandaşlar hakkında sadece aylık iptali yapılmadı, aynı zamanda bugüne kadar haksız yere ödenen bütün aylıkların yasal faiziyle birlikte devlet kasasına geri dönmesi için yasal süreç başlatıldı.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
- Hileli boşanma nasıl tespit ediliyor? SGK denetmenleri, ihbarlar, MERNİS kayıtları ve saha incelemeleri (ev ziyaretleri, komşu ifadeleri) üzerinden boşanan çiftlerin aynı çatı altında yaşayıp yaşamadığını kontrol ediyor.
- Kesilen maaşlar ne kadar süreyle geri istenir? Haksız ödeme yapıldığı tespit edilen süre boyunca ödenen tutarlar, hesaplanan yasal faiziyle birlikte borç olarak çıkarılır.
- Kayıt dışı çalışmaya ceza var mı? Evet, kayıt dışı işçi çalıştıran iş yerlerine yüksek miktarda idari para cezası kesilirken, haksız yararlanılan teşvikler de geri alınmaktadır.