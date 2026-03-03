Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam, sahte iş yeri, sahte sigortalı ve diğer usulsüzlüklere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Geçen yıl yapılan denetimlerde 369 bin 573 kişinin kayıt dışı çalıştırıldığı ve 7 bin 801 iş yerinin kayıt dışı olduğu belirlenirken, Kurum hileli boşanmalara karşı da büyük bir operasyon yürütüyor.