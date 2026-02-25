Cevdet Yılmaz'dan ekonomide kararlılık vurgusu: Enflasyonda düşüş dönemi olacak

ATO Congresium'daki geleneksel MÜSİAD Ankara İftarı'nda konuşan Yılmaz, Kovid-19 salgını ve sonrasındaki 2020-2024 döneminde dünya ekonomisinin 100 iken 115 olabildiğini, aynı dönemde Türkiye ekonomisinin 100 iken 130 olduğunu ve dünyanın iki katı kadar bir büyüme kaydettiğini anlattı.

"TÜRKİYE FAİZ VE ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SEYRİNE GİRDİ"

Enflasyonla mücadelede belli bir mesafe alındığını, Mayıs 2024'te yüzde 75,5'e kadar yükselen enflasyonun o günden bugüne 45 puan civarında düştüğünü belirten Yılmaz şöyle konuştu:

Bu süreçte finansal açıdan istikrarsızlıklar yaşandığını, enflasyon oranının yükseldiğini belirten Yılmaz, "Enflasyon oranını aşağıya çekmek, makro finansal istikrarımızı güçlendirmek, öngörülebilirliğimizi artırmak şu andaki politikalarımızın temel önceliğini oluşturuyor." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönem enflasyonda düşüşün devam ettiği bir dönem olacak. Aylık bazda geçici etkilerle, mevsimsel etkilerle bazı dalgalanmalar olabilir ama genel istikamet önemlidir. Genel istikametimiz daha düşük enflasyona doğrudur, daha istikrarlı bir finansal ortama doğrudur. Özel sektörümüz için de şunu rahatlıkla ifade edebiliriz, 2026 yılı finansa erişim açısından, finansal şartlar açısından daha olumlu bir yıl olacak. Biz bir taraftan genel makro istikrarı sağlayarak bu olumluluğu desteklemeye çalışıyoruz. Enflasyon ve faizlerde düşüş seyrine girmiş durumda Türkiye. Ama bir taraftan da bunu beklemeden, bu makro iyileşmeyi beklemeden selektif dediğimiz, seçici dediğimiz politikalarla da reel sektörümüzü destekliyoruz."

Türkiye ekonomisinin ilk defa 1,5 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaşacağını vurgulayan Yılmaz, "Kişi başına gelirimiz 18 bin dolara yakın mertebelerde gelecek diye tahmin ediyoruz. Bu değerlerle Türkiye ekonomisi nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi, satın alma gücüne göreyse 11. büyük ekonomisi olacak. Bu yolda da uluslararası konumumuzu güçlendirerek devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.