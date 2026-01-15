Cevdet Yılmaz ABD Büyükelçisi Barrack ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İşte ele alınan konular...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve iş birliğinin somut alanlarda derinleştirilmesi konularının masaya yatırıldığını belirten Yılmaz, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımların değerlendirildiğini ifade etti.

SAVUNMA SANAYİİ VE CAATSA VURGUSU

Görüşmenin gündem maddelerine ilişkin detay paylaşan Yılmaz, "Savunma sanayii ve CAATSA yaptırımları başta olmak üzere gündemimizdeki başlıkları kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." ifadesini kullandı.

BÖLGESEL MESELELER VE GAZZE BARIŞ PLANI

Küresel ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, özellikle Orta Doğu'daki sıcak başlıklar üzerinde duruldu. Yılmaz, İran ve Suriye'deki son durumun yanı sıra Gazze barış planının ikinci aşaması çerçevesinde görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesi ve yapıcı katkıları dolayısıyla Büyükelçi Barrack'a teşekkür etti.