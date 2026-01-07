Beştepe'de emekli maaşı için kritik toplantı! Cevdet Yılmaz başkanlık edecek
En düşük emekli aylığı için, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapılacak. Toplantıda etki analizleri ve bütçe karşılığı değerlendirilecek. Emekli maaşı düzenlemesi için AK Parti grubunda toplantı gerçekleştirilecek.
En düşük emekli aylığı için, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün bir toplantı yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.
AK PARTİ GRUBUNDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
En düşük emekli aylığına yönelik gerçekleştirilecek olan kritik toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek.
En düşük emekli aylığına yönelik yapılacak olan toplantı Beştepe'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de katılması bekleniyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur emeklileri ise yüzde 18,61 zam almaya hak kazanmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise yaptığı açıklamasında, "TBMM AK Parti Grubu en düşük emekli aylığına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek ve toplantıdaki sonucu TBMM'ye sunacak. Kamuoyuna da çalışmalar sonlandığında bir açıklama yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.
CEVDET YILMAZ: EMEKLİLERİN TALEPLERİNE DUYARSIZ KALMAYACAĞIZ
Kamuoyunda en düşük emekli aylığı artışıyla ilgili "Enflasyon oranında mı olsun yoksa bunun üzerinde mi gerçekleşsin" şeklinde tartışmalar yaşandığına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:
"Bunun kararını vermek için elbette bir etki değerlendirmesi yapmanız gerekiyor. Malum 17 milyon civarında emeklimiz var. Dediğiniz gibi 4 milyon, limiti nerede koyacağınıza bağlı olarak belki daha fazla insanımızı ilgilendiren bir husus. Dolayısıyla bu ve benzeri konular karara bağlanmadan genellikle etki değerlendirmesi yapılır. Bunun bütçeye, kaynaklara yansımaları, ne kadar kişiyi etkileyeceği, imkanlarımız ölçüsünde neler yapılabileceği değerlendirilerek bir pozisyon belirlenir. Burada nihai karar, Meclisimizin."
"ENFLASYONA EZDİRMEDİK EZDİRMEYECEĞİZ"
Yılmaz, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın bu konuda bir değerlendirme yapıldığına ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, "Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır. Biz her zaman imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklimizin yanında olduk, enflasyona ezdirmedik ve bu prensibimizi genel anlamda hep devam ettirdik. İmkan buldukça bunun üzerinde ne yapabilirsek buna da her zaman olumlu bir perspektifle baktık." diye konuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara ilk geldiği günden bugüne kadar "enflasyona hiçbir kesimi ezdirmemek" prensibini ortaya koyduğunu belirten Yılmaz, "Biz 86 milyona hizmet etmek durumundayız. İmkanlarımız nispetinde bütün toplumsal kesimlerin taleplerine cevap vermek için gece gündüz çalışıyoruz. Ekonomimiz de çok şükür belli bir seyir içinde devam ediyor. Dolayısıyla büyüdükçe, imkanlarımız arttıkça bütün toplumsal kesimler gibi emekli kesimimizin taleplerine de elbette hiçbir zaman duyarsız kalmıyoruz." ifadelerini kullandı.
A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem kritikl toplantıya dair son detayları aktardı.
SON DETAYLAR A HABER'DE!
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem: Bugün emekli maaşlarıyla ilgili Hazine Maliye Bakanlığı, daha doğrusu memur maaşları ve memur emeklileri ile ilgili genelgeyi de yayınlamış oldu. Böylece kesinleşmiş oldu %18.60'lık artış memur emeklileri için. Fakat tabii SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşının belirlenmesi lazım.
Bunu eğer bu en düşük maaşta bir artış olmazsa yaklaşık 2-3 milyon emeklinin sıfır zam alma tehlikesi söz konusu. Dolayısıyla her zam döneminde bu en düşük emekli maaşı da değiştiriliyor. Son döneme baktığınız zaman hep enflasyon artışıyla birlikte artırılmış. İşte en son 16.881 lira yapıldı. Şu anda da 12.19'luk bir 6 aylık enflasyon çıktı.
YASAL DÜZENLEME MECLİS'E GELEBİLİR
Onunla artırdığınız zaman 18.939 lira olarak hesaplanıyor. Ama tabii işte yarın ya da perşembe günü yapılması beklenen bu zirvede işte yeni bir rakam oluşursa onu da kamuoyuyla paylaşır diye düşünüyorum. Çünkü en düşük emekli aylığının uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. O yüzden de bir yasal bir torba yasa belki düzenlenecek ya da bir yasal düzenleme meclise gelecek.
AYIN 17'SİNE YETİŞECEK ŞEKİLDE ÇIKACAK
O yüzden de bu toplantıya Sayın Cevdet Yılmaz, Sayın Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı ile birlikte AK Parti Grup Başkanvekili de katılıyor ki yasal düzenleme çıkacak. Öyle gözüküyor ki ayın 17'sinde emekliler ilk maaşlarını alacaklar. Bu tarihe yetişecek şekilde yasal düzenleme çıkacak.
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu da emekli aylıklarına ilişkin düzenlemede toplantıya dair gelişmeleri aktardı.
A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı olacak. Yarın ya da perşembe günü gerçekleşecek bu toplantı ve bu toplantıya Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacaklar.
En düşük emekli maaşı şu anda 16.881 lira. 12.19 artışla yani enflasyon oranındaki bir artışla 18.938 lira oluyor. Bu durumda bu artışın da yansıyabilmesi için en düşük emekli maaşına yasal düzenleme gerekiyor. Şimdi 18.938 olarak mı kalacak bu artış yoksa daha fazla bir refah artışı da olacak mı? Tabii bu merak edilen konu. Yani örneğin 19.000'e tamamlanacak mı şeklinde de soru işaretleri var. Bu nedenle bu toplantılarda bu kararlaştırılacak. Şunu da söyleyelim, orada bir o toplantıda kararlaştırıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak bu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesinden sonra Meclis'te bir teklif olarak gündeme gelecek. Belki bir yasaya, torba yasaya önerge olarak eklenecek. Yani 18.938 lira olarak mı belirlenecek yoksa daha yüksek bir refah artışıyla daha yüksek bir rakam mı ortaya çıkacak yarın ya da öbür gün netleşmiş olacak Merve.
