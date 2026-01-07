Beştepe’de emekli maaşı için kritik toplantı! Cevdet Yılmaz başkanlık edecek

En düşük emekli aylığı için, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün bir toplantı yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.

AK PARTİ GRUBUNDA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

En düşük emekli aylığına yönelik gerçekleştirilecek olan kritik toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilecek.

En düşük emekli aylığına yönelik yapılacak olan toplantı Beştepe'de gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık edeceği toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de katılması bekleniyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memur emeklileri ise yüzde 18,61 zam almaya hak kazanmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ise yaptığı açıklamasında, "TBMM AK Parti Grubu en düşük emekli aylığına ilişkin bir toplantı gerçekleştirecek ve toplantıdaki sonucu TBMM'ye sunacak. Kamuoyuna da çalışmalar sonlandığında bir açıklama yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

CEVDET YILMAZ: EMEKLİLERİN TALEPLERİNE DUYARSIZ KALMAYACAĞIZ

Kamuoyunda en düşük emekli aylığı artışıyla ilgili "Enflasyon oranında mı olsun yoksa bunun üzerinde mi gerçekleşsin" şeklinde tartışmalar yaşandığına işaret eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bunun kararını vermek için elbette bir etki değerlendirmesi yapmanız gerekiyor. Malum 17 milyon civarında emeklimiz var. Dediğiniz gibi 4 milyon, limiti nerede koyacağınıza bağlı olarak belki daha fazla insanımızı ilgilendiren bir husus. Dolayısıyla bu ve benzeri konular karara bağlanmadan genellikle etki değerlendirmesi yapılır. Bunun bütçeye, kaynaklara yansımaları, ne kadar kişiyi etkileyeceği, imkanlarımız ölçüsünde neler yapılabileceği değerlendirilerek bir pozisyon belirlenir. Burada nihai karar, Meclisimizin."