Küresel sistemin sessiz silahı: Altın! Berat Albayrak döneminde altın rezervinde rekor artış

Altın, dijital çağda bile küresel finansın ve siyasi gücün merkezindeki yerini koruyor. Bretton Woods sisteminden Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemindeki stratejik hamlelere uzanan süreç, sarı madenin yalnızca bir yatırım aracı değil, devletler için kritik bir finansal güvenlik kalkanı olduğunu kanıtlıyor.

ALTIN PARADIR GERİ KALAN HER ŞEY KREDİDİR

İnsanlık tarihinin en eski madenlerinden biri olan altın, modern dünyada küresel ekonomik düzenin merkezinde yer almaya devam ediyor. Altının istikrar ve güvenle özdeşleştiğini belirten Doç. Dr. Bilal Bağış, "Altın aslında istikrar ve güven ile daha fazla anlamlı, değerli bir metal. Aynı zamanda küresel bir para birimi. Amerikalı efsanevi banker J.P. Morgan'ın deyimiyle altın paradır, geri kalan her şey kredidir" ifadelerini kullandı. Altının sınırlı arzı ve fiziksel dayanıklılığı, onu jeopolitik ve ekonomik korkuların toplamı olarak tanımlanan bir güven limanı haline getiriyor.