Küresel sistemin sessiz silahı: Altın! Berat Albayrak döneminde altın rezervinde rekor artış
Altın, dijital çağda da küresel finans ve siyasi gücün merkezinde kalmaya devam ediyor. Bretton Woods’tan doların altından kopuşuna, Türkiye’de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde tüm altın rezervlerinin yurda getirilmesine uzanan süreç, sarı madenin devletler için vazgeçilmez bir finansal güvenlik kalkanı olduğunu ortaya koyuyor. Jeopolitik gerilimlerin arttığı dünyada altın, yaptırılamayan ve dondurulamayan yapısıyla ülkelerin stratejik gücü olmaya devam ediyor.
Altın, dijital çağda bile küresel finansın ve siyasi gücün merkezindeki yerini koruyor. Bretton Woods sisteminden Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dönemindeki stratejik hamlelere uzanan süreç, sarı madenin yalnızca bir yatırım aracı değil, devletler için kritik bir finansal güvenlik kalkanı olduğunu kanıtlıyor.
ALTIN PARADIR GERİ KALAN HER ŞEY KREDİDİR
İnsanlık tarihinin en eski madenlerinden biri olan altın, modern dünyada küresel ekonomik düzenin merkezinde yer almaya devam ediyor. Altının istikrar ve güvenle özdeşleştiğini belirten Doç. Dr. Bilal Bağış, "Altın aslında istikrar ve güven ile daha fazla anlamlı, değerli bir metal. Aynı zamanda küresel bir para birimi. Amerikalı efsanevi banker J.P. Morgan'ın deyimiyle altın paradır, geri kalan her şey kredidir" ifadelerini kullandı. Altının sınırlı arzı ve fiziksel dayanıklılığı, onu jeopolitik ve ekonomik korkuların toplamı olarak tanımlanan bir güven limanı haline getiriyor.
BRETTON WOODS VE DOLARIN ALTINDAN KOPUŞU
Küresel finans sisteminin temelleri 1944'te Bretton Woods ile atıldı ve dünya paraları dolara, dolar ise altına bağlandı. Ancak 1971 yılına gelindiğinde, Vietnam Savaşı harcamaları ve artan dış ticaret açıkları nedeniyle ABD, elindeki altınların piyasadaki doları karşılayamadığını fark etti. Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon, "Connally'e doların altın veya diğer rezerv varlıklara dönüştürülebilirliğini geçici olarak askıya alması talimatını verdim" sözleriyle sistemi fiilen sona erdirdi. Bu kararla dolar artık altına bağlı olmasa da altın, finansal sistemin dışına hiçbir zaman çıkmadı.
TÜRKİYE'NİN TARİHİ ALTIN HAMLESİ: TÜM REZERVLER VATANA DÖNDÜ
Türkiye, 2017 ve 2018 yıllarında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak döneminde altın rezervlerini koruma altına almak için tarihi bir operasyon başlattı. ABD, İsviçre ve İngiltere gibi ülkelerde tutulan altınlar Türkiye'ye getirildi. Bu stratejik hamle sonucunda Merkez Bankası'nın 2018 sonunda 488,9 ton olan altın rezervi, 2020 sonunda 712,2 tona yükseldi. Dönemin Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, Merkez Bankamızın bütün altın rezervleri Türkiye'de. Hiçbir tane altını yurt dışında değil, hepsi Türkiye'de. Böyle bir sıkıntımız yok şükürler olsun. Berat Albayrak'ın ne yaptığı ileride çok daha iyi anlaşılacak. İşi bilenler birçoğu farkında, o kadar önemli şeyler yapıyoruz ki ekibimizle, finansal güvenlik anlamında önümüzdeki süreç çok daha iyi anlaşılacak" ifadelerini kullandı.
KÜRESEL SİSTEMDE YENİ DENGELER VE DE-DOLARİZASYON
Günümüzde Çin, Rusya ve diğer BRICS ülkeleri, dolar merkezli küresel sistemin politik bir güç aracı olarak kullanılmasına karşı altın rezervlerini hızla artırıyor. Bu süreç, dolardan kaçış ve finansal egemenliği güçlendirme çabası olarak görülüyor. Altın; yaptırım uygulanamayan, dondurulamayan ve tek bir tuşla silinemeyen yapısıyla, jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dünyada devletler için bir sigorta ve "güç çarpanı" olarak önemini korumaya devam ediyor.
