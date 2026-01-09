En düşük emekli maaşını ahaber.com.tr 2 gün önce duyurmuştu

2026 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşının enflasyon rakamları 18 bin 939 liraya yükseleceğinin belli olmasının ardından hükümet emekli maaşlarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen toplantının ardından bugün beklenen rakam açıklandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL OLDU

AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli aylığının 18 bin 939 liradan 20 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

