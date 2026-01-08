En düşük emekli maaşı 20 bin TL! ahaber.com.tr 2 gün önce duyurmuştu
AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli aylığının 20 bin TL olduğunu duyurdu. ahaber.com.tr'de yapılan özel haberde en düşük emekli aylığının 20 bin TL olacağı 2 gün öncesinden paylaşılmıştı.
AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunuldu.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük emekli aylığının 20 bin TL olduğunu duyurdu.
AHABER.COM.TR 2 GÜN ÖNCE DUYURMUŞTU
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı en düşük emekli maaşı oranı tam da ahaber.com.tr'nin günler önce yazdığı rakam olarak açıklandı. ahaber.com.tr 7 Ocak Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edindiği kulis bilgileri doğrultusunda en düşük emekli maaşını okuyucularına duyurmuştu. ahaber.com.tr, en düşük emekli maaşının 20 bin TL olacağını 2 gün önce yazmıştı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU
TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in söz konusu teklife ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde:
Bugün AK Parti Grup Başkanlığımız tarafından iki kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na arz ettik. En düşük emeklilerimize vereceğimiz toplam 13 maddeden oluşan sosyal ve ekonomi politikalarının desteklenmesi, yapılan işleyişin güçlendirilmesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi biraz önce Meclis Başkanımıza arz ettik.
13 maddeden oluşan kanun teklifimiz hakkında birkaç hususu bahsetmek istiyorum. Bu teklifimizde Anayasa Mahkemesi'nin son dönemde vermiş olduğu iptal kararları var. Esas amaçlanan hukuki belirlilik, hukuki güvenlik prensipleri kapsamında bu maddeleri biz yeniden değerlendirdik. Özellkle memurların sosyal politikalara, pek çok alanda denetim sistematiği açısından Anayasa Mahkemesi iptal konularına temas etmişti. Bu maddeleri de 13 maddelik teklifimizde düzenliyoruz.
SSK ve Bağkur emekli aylıkları... Ocak ve temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak Emekli Sandığı ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır. SSK ve Bağkur emekli aylıkları %12.19 oranında, memur emekli aylıkları ise %6.85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam %18.60 oranında artırılmaktadır. Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu kararında taban aylık katsayısı arıtışı da aylıklara yansıtılacaktır. Halen 16.881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranı olan %12.19'un üzerinde yaklaşık bu oran emekli sandığından emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da %18.48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir.
KAÇ KİŞİ YARARLANACAK? HAZİNE'YE ETKİSİ NE KADAR?
20 bin TL'ye bu oran artırılmak suretiyle yaklaşık 20 bin TL'den yararlanacak olan emekli sayımız 4 milyon 917 bin kişiye çıkmaktadır. Toplamda bütçe kapsamı içerisinde bütçe disiplinini bozmadan, bütçenin kendi kuralları içerisinde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi açısından bazı kalemlerde uygulama yapılmak suretiyle aradaki fark Hazine'den ödenecektir. Bu rakam da yaklaşık 69.5 milyar TL'dir.
Bütçemizin imkanları sonuna kadar burada zorlanmıştır. Çok ciddi uğraşlar verilmiştir. Bu konuda ben hem Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan Bey'e ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Bey'e Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Bey'e desteklerinden dolayı teşekkürlerimi arz ediyorum.
'DİĞER KANUN TEKLİFİMİZ 31 MADDEDEN OLUŞUYOR'
Diğer kanun teklifimiz 31 maddeden oluşuyor. 2002 yılından bu yana reform niteliğinde pek çok düzenlememizi Meclis'te kabul etmek suretiyle hayata geçirdik. Ruhsatsız yapılarak beton temin edenlere yönelik caydırıcı yaptırımlara bu teklifimizde yer veriyoruz. Yapı inşa süreçleri kapsamında donatı sistemi dediğimiz beton, demir ve diğer özel durumları da bakanlığımızın elektronik ortamda yakın takip edilmesi sağlanmış olacaktır.
Tapu kanunumuzda yapılan düzenleme ile yetkili değerleme kuruluşlarının hazırladığı değerleme raporlarında taşınmaza ilişkin verilerin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hale getiriliyor. Bu verilerin usul ve esaslarını tapu ve kadastro genel müdürlüğümüz hazırlayacak. Veri havuzumuz da Tapu, Kadastro Genel Müdürlüğümüzün elektronik ortamında yapılacaktır.
SİTE AİDATLARINA DÜZENLEME
Site yönetimlerin dışında yüksek aidatlara yönelik şikayetlerde bazı düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. Site ve apartman yönetimlerinde yaşanan keyfiliğe veya haksız taleplere son vermeyi amaçlıyoruz. Aidat artırma yetkisinin kat maliklerine bırakılması suretiyle toplu yapılarda yönetim planlarının değiştirilmesinde yaşanan güçlükleri dikkate almak suretiyle kararı 3'te 2 olarak uyguluyoruz. Yap kooperatiflerinin son konut tamamlanmadan ortaklara bireysel tapu devri hususunda bir önlem geliştiriyoruz."
