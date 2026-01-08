En düşük emekli maaşı 20 bin TL! ahaber.com.tr 2 gün önce duyurmuştu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (AA)

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BELLİ OLDU

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in söz konusu teklife ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Bugün AK Parti Grup Başkanlığımız tarafından iki kanun teklifimizi Meclis Başkanlığı'na arz ettik. En düşük emeklilerimize vereceğimiz toplam 13 maddeden oluşan sosyal ve ekonomi politikalarının desteklenmesi, yapılan işleyişin güçlendirilmesine yönelik bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimizi biraz önce Meclis Başkanımıza arz ettik.

13 maddeden oluşan kanun teklifimiz hakkında birkaç hususu bahsetmek istiyorum. Bu teklifimizde Anayasa Mahkemesi'nin son dönemde vermiş olduğu iptal kararları var. Esas amaçlanan hukuki belirlilik, hukuki güvenlik prensipleri kapsamında bu maddeleri biz yeniden değerlendirdik. Özellkle memurların sosyal politikalara, pek çok alanda denetim sistematiği açısından Anayasa Mahkemesi iptal konularına temas etmişti. Bu maddeleri de 13 maddelik teklifimizde düzenliyoruz.

SSK ve Bağkur emekli aylıkları... Ocak ve temmuz aylarında 6 aylık TÜFE oranları esas alınarak Emekli Sandığı ise enflasyon farkına ilave olarak toplu sözleşmede öngörülen oranlar dikkate alınarak artırılmaktadır. SSK ve Bağkur emekli aylıkları %12.19 oranında, memur emekli aylıkları ise %6.85 oranındaki enflasyon farkı dahil olmak üzere toplam %18.60 oranında artırılmaktadır. Ayrıca toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda alınan hakem kurulu kararında taban aylık katsayısı arıtışı da aylıklara yansıtılacaktır. Halen 16.881 TL olarak ödenen en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon oranı olan %12.19'un üzerinde yaklaşık bu oran emekli sandığından emekli olan emeklilerimize uygulanan zam oranına yaklaşık o da %18.48 oranında artırılmak suretiyle 20 bin TL'ye yükseltilmektedir.