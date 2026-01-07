Milyonlar bekliyordu! En düşük emekli maaşı için konuşulan rakama ahaber.com.tr ulaştı

KONUŞULAN RAKAM: 20 BİN TL

ahaber.com.tr'nin edindiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında 2026 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı için konuşulan rakamın 20 bin TL olduğu öğrenildi. Kaynaklar, "Mevcut artışla 18 bin 939 lira olan en düşük emekli maaşını 20 bin lira yapabilir miyiz?" diye konuşulduğunu aktardı.

Ancak, rakamın henüz net olmadığı konuyla ilgili tüm yetkililerin en iyi oranı belirlemek için yoğun çaba sarf ettiğinin altı çizildi.