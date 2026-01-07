Milyonlar bekliyordu! En düşük emekli maaşı için konuşulan rakama ahaber.com.tr ulaştı
En düşük emekli aylığının düzenlenmesi hükümet harekete geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu hafta bir toplantı yapılarak yeni rakamın belirlenmesi bekleniyor. Milyonların beklediği kritik görüşme öncesi ahaber.com.tr ilk bilgilere ulaştı. İşte en düşük emekli maaşı için yapılacak toplantının detayları...
Enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte ortaya çıkan sonuçlarla yeni yıl için maaşlar ve ödemeler belirlendi. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu. Mevcut veriler kapsamında SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk 6 ayında yüzde 12,19 oranında maaş artışı alacağı ortaya çıktı. Hesaplamalar sonrası en düşük emekli maaşının 16 bin 881 liradan 18 bin 939 liraya yükseleceği belirtilirken hükümetin en düşük emekli maaşlarıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gideceği öğrenildi.
BAKANLIKTA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla yapılacak olan kritik toplantıya ilişkin ilk bilgilere ahaber.com.tr ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, milyonların beklediği toplantı bu hafta yapılacak. Milyonlarca emeklinin hayatına dokunacağı ifade edilen en düşük emekli maaşı için bakanlıkta titiz bir çalışma yürütüldüğü belirtildi.
KONUŞULAN RAKAM: 20 BİN TL
ahaber.com.tr'nin edindiği bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında 2026 yılında uygulanacak en düşük emekli maaşı için konuşulan rakamın 20 bin TL olduğu öğrenildi. Kaynaklar, "Mevcut artışla 18 bin 939 lira olan en düşük emekli maaşını 20 bin lira yapabilir miyiz?" diye konuşulduğunu aktardı.
Ancak, rakamın henüz net olmadığı konuyla ilgili tüm yetkililerin en iyi oranı belirlemek için yoğun çaba sarf ettiğinin altı çizildi.
MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR
Bu hafta yapılacak toplantının ardından yeni belirlenecek en düşük emekli maaşının hayata geçirilmesi için ise Türkiye Büyük Millet Meclisi devreye girecek. Mevcut şartlarda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal düzenleme yapılması bekleniyor.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "17 milyon emeklimiz var ve bu düzenleme büyük bir kesimi ilgilendiriyor. İmkanlarımız ölçüsünde neler yapılabileceği değerlendirilerek bir pozisyon belirlenir. Burada nihai karar Meclisimizindir" demişti.
