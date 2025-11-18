Altın ticaretinde 100 milyarlık kamu zararına neden olan örgüte operasyon

Haksız yollarla kamu 100 milyar TL zarara uğratıldı. (A Haber arşiv)



100 MİLYAR LİRA KAMU ZARARI

Örgütlü bir şekilde yasa dışı eylemler gerçekleştiren şirket yetkililerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levha olarak beyan edilen bazı eşyaları pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirerek teslim ettiği ifade edilen açıklamada, bu suretle haksız kazanç sağlandığı ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararına yol açıldığı belirtildi.