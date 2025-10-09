İstanbul Altın Rafinerisi soruşturmasında 23 şüpheli adliyede
Geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda gözaltına alınan İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) AŞ ve ilişkili şirketlerin yöneticileri adliyeye sevk edildi. 23 şüpheli ile ilgili hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alınıyor.
SORUŞTURMA
Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğine İlişkin Uygulama Talimatı" yayımlandığı, bu talimat kapsamında, devletin ihracat yaparak ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlere, döviz tutarı üzerinden yüzde 3 destek verdiği, ancak bu kapsamda bazı kişilerin devletin sunduğu desteği almak için altın madenini yasal çerçevede şirketler üzerinden yurt dışından ithal ettiği belirlenmişti.
Şirketlerin ithal ettiği altın madenini ülkede bulunan altın ocaklarında erittiği, eritilen altının, asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş olarak gösterildiği, bu şekilde ortaya çıkan kıymetli maden bileşenlerinin, yurt dışına yasal olarak çıkarıldığı, bunun üzerinden döviz kazancı sağlandığı iddia edilmişti.