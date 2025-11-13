En çok ve en az konut satılan iller belli oldu! Ekim 2025 dönemi konut satış istatistikleri

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 140 BİN 779 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 oranında azalarak 140 bin 779 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %85,7 olarak gerçekleşti. Ocak-Ekim döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,8 oranında artarak 1 milyon 107 bin 13 oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Ekim 2025 (Adet) (TÜİK)

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 54 BİN 866 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 oranında azalarak 54 bin 866 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %33,4 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,9 oranında artarak 397 bin 507 olarak gerçekleşti.