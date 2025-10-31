Berat Albayrak’ın tarihi başarısı milli enerji kapılarını açtı! Diyarbakır kaya petrolünün merkezi olacak

Gabar ve Van'daki petrol keşiflerinin ardından Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde de 4 ayrı noktada kaya petrolü keşfi yapıldı. 6,1 milyar rezervi olan ve 400 milyar dolar değerindeki kaya petrolü Diyarbakır'da heyecan yarattı.

Huzurun da sağlanmasıyla birlikte bölgenin yıllardır toprağın altında yatan zengin yeraltı kaynakları Türkiye ekonomisine kazandırılarak Güneydoğu'nun da kalkınmasına ve zenginleşmesine yol açacak.

Kaya petrolü ile ilgili Diyarbakırlılar SABAH'a konuştu. Esnaf Süleyman Peker, "Yıllarca yaşanan olaylar nedeniyle yer altı kaynaklarına ulaşılamıyordu. Sağlanan huzur ortamı ve hükümetin milli enerji hamlesiyle zengin yer altı kaynaklarımız keşfedilmeye başladı. Gabar'dan sonra petrolün yeni merkezinin Diyarbakır olacağı inancındayız. Bulunan petrol, doğal gazlar hem bölgemize hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"YER ALTI KAYNAKLARIMIZ ÇIKARILDIKÇA DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ AZALACAK"

Esnaf Sedat Korkmaz ise, "Güney ve Doğu Bölgelerinde yer altında zengin petrol kaynaklarının olduğu uzun yıllardır söyleniyor. 40 yıl aradan sonra bu kaynaklara ulaşılmaya başlandı. Her keşif bizi de mutlu ediyor, heyecanla bu gibi keşiflerden müjdeler bekliyoruz. Bu iklimin ve TPAO'nun azimli çalışması sonucu, ülkemizin bir kaç yıl içerinde dışa bağımlılığı da ortadan kalkacaktır" dedi.

KEŞİF HEYECAN YARATTI

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu, "Uzun yıllardır Türkiye yer altı kaynaklarını kullanamıyordu. Güneydoğu buna benzer yer altı kaynakları bakımdan zengin bir potansiyel sahip. Açıklamalar bizleri çok heyecanlandırdı. Süreçle birlikte bu zenginlikler ekonomimize kazandırılarak istihdama da büyük bir katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.