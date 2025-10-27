27 Ekim 2025, Pazartesi
Haberler Ekonomi Haberleri Eylülde işsizlik oranı değişmedi! Tek hanede devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.10.2025 10:12 Güncelleme: 27.10.2025 10:18
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2025 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre eylülde işsiz sayısı bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde kaldı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,4 iken kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Eylül 2023 - Eylül 2025 (%) (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Eylül 2023 - Eylül 2025 (%) (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,9 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,3 iken kadınlarda %31,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Eylül 2023 - Eylül 2025 (%) (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Eylül 2023 - Eylül 2025 (%) (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6 iken kadınlarda %35,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %14,9 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,4, kadınlarda ise %21,4 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Eylül 2025 (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Eylül 2025 (TÜİK)

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,9 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,0 saat artarak 42,9 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Eylül 2023 - Eylül 2025 (Saat) (TÜİK)Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Eylül 2023 - Eylül 2025 (Saat) (TÜİK)

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %28,6 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak %28,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,5 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Eylül 2023 - Eylül 2025 (%) (TÜİK)Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Eylül 2023 - Eylül 2025 (%) (TÜİK)

