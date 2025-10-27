Eylülde işsizlik oranı değişmedi! Tek hanede devam ediyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül 2025 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini paylaştı. Buna göre eylülde işsiz sayısı bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bine yükseldi. İşsizlik oranı ise değişmeyerek yüzde 8,6 seviyesinde kaldı.
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 12 bin kişi artarak 3 milyon 75 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,4 iken kadınlarda %11,1 olarak tahmin edildi.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,9 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 200 bin kişi azalarak 32 milyon 491 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan azalarak %48,9 oldu. Bu oran erkeklerde %66,3 iken kadınlarda %31,8 olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %53,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 188 bin kişi azalarak 35 milyon 566 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak %53,5 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,6 iken kadınlarda %35,7 oldu.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %14,9 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak %14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,4, kadınlarda ise %21,4 olarak tahmin edildi.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,9 SAAT OLDU
İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,0 saat artarak 42,9 saat olarak gerçekleşti.
MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %28,6 OLDU
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak %28,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,0 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %20,5 olarak tahmin edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ege'de korkutan deprem! AFAD son dakika: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa...
- 28-29 Ekim'de hastaneler çalışıyor mu? Cumhuriyet Bayramı'nda poliklinikler, sağlık ocakları açık olur mu?
- KYK burs/kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman? 2025-2026 GSB KYK burs başvuru sonuçları son durum ne?
- Emekliler, çalışanlar, işverenler dikkat! Yeni yasa yolda: 16.881 TL maaşa artış, %50'lik BES eklentisi ve primde değişiklik
- Fırtına uyarısı: 55 kilo altındakiler dikkat! Lodos saatte 70 km’ye ulaşacak, Marmara ve Ege alarmda! Bu hafta hava nasıl olacak?
- Öğretmenlerin kasım ayı seminer takvimi 2025 | Kasım ayında seminerler online mı, yüz yüze mi yapılacak?
- GS-Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı şifresiz mi?
- Memura 2026 zam oranı hesaplandı: En düşük maaşa +1000 TL ek ile 61.296 lira! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...
- Ege'de 3 öğün yemek, kalacak yer, 80 bin maaş! Buna rağmen çalışacak kimse yok
- Emeklilikte dilekçe detayı kazandırıyor! Yüksek aylık için hesap tablosu oluştu: 4A-4B-4C'liye 2025'te 35.05'lik artış...
- Yapay Zeka iş dünyasını sil baştan yazıyor! 5 yıl içinde hangi meslekler yok olacak?
- Doğu Ekspresi BİLET FİYATLARI 2025-2026 | Turistik Doğu Ekspresi biletleri nasıl ve nereden alınır? İşte güzergah bilgileri...