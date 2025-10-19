Doğal gaz faturalarında kademeli döneme geçiliyor: Soğuk illere pozitif ayrım

KIŞIN SERT GEÇTİĞİ BÖLGELER GÖZETİLECEK

Sabah'ın haberine göre gelir seviyesi yüksek hanelerin desteklemeden çıkarılması için tüketim esaslı bir modele geçilecek. İllere göre farklı olarak belirlenecek olan doğal gaz kademesinde, kış aylarının sert geçtiği bölgeler gözetilecek.

100 LİRALIK FATURANIN 60 LİRASI DEVLETTEN

Enerji Bakanlığı, enerji desteklemelerinin ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılarak adil bir yapının oluşturulması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl elektrik ve doğalgazda desteklemelerin tutarı 600 milyar TL'yi bulurken, bu tutara borçlanma finansmanı da dahil edildiğinde desteklerin devlete maliyeti 850 milyar lirayı bulacak. Şu an hâlâ doğalgazda sübvansiyon yüzde 60 olarak uygulanıyor. Yani 100 liralık doğalgaz faturasının 60 lirasını devlet ödüyor.