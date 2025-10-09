Sanayi üretiminde artış sürüyor! Yıllık yüzde 7’yi aştı

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,1 arttı.