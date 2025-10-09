09 Ekim 2025, Perşembe
Sanayi üretiminde artış sürüyor! Yıllık yüzde 7'yi aştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2025 10:17
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos 2025 dönemine ilişkin Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 7,1 oranında arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,6 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %7,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,1 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişimleri(%), Ağustos 2025 (TÜİK)Sanayi üretim endeksi yıllık değişimleri(%), Ağustos 2025 (TÜİK)

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,4 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,5 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişimleri(%), Ağustos 2025 (TÜİK)Sanayi üretim endeksi aylık değişimleri(%), Ağustos 2025 (TÜİK)

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Ağustos 2025 (TÜİK)Sanayi üretim endeksi değişim oranları (%), Ağustos 2025 (TÜİK)

