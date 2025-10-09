Sanayi üretiminde artış! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Sanayi üretimindeki kompozisyon programımızın arzu ettiği şekilde gerçekleşmiştir

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi 2025 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 7,1 oranında artarken imalat sanayii üretiminde ise yüzde 7,7 oranında artış kaydedilmiştir.

Ağustos ayında sanayi üretimindeki kompozisyon Programımızın arzu ettiği şekilde gerçekleşmiştir. Orta-yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 19,0 oranında, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 8,5 oranında artışla sanayi üretiminin sürükleyicisi olmuştur.



Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmelerin inşaat ve hizmetlerde süregelen olumlu görünüme de katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.



Büyümede dengelenme, cari açıkta iyileşme, TL'ye artan güven, tarihi yüksek rezervler, gerileyen risk primi ve depremin etkisine rağmen azalan bütçe görünümüyle ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir.



Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle toplumsal refahı artırmaya devam edeceğiz."