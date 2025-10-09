Sanayi üretiminde artış! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: Sanayi üretimindeki kompozisyon programımızın arzu ettiği şekilde gerçekleşmiştir
Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış gösterdi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ağustos ayında sanayi üretimindeki kompozisyon, programımızın arzu ettiği şekilde gerçekleşmiştir. Orta-yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 19 oranında, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 8,5 oranında artışla sanayi üretiminin sürükleyicisi olmuştur." ifadelerine yer verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 yükseldi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Büyümenin öncü göstergesi olan sanayi üretimi 2025 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 7,1 oranında artarken imalat sanayii üretiminde ise yüzde 7,7 oranında artış kaydedilmiştir.
Ağustos ayında sanayi üretimindeki kompozisyon Programımızın arzu ettiği şekilde gerçekleşmiştir. Orta-yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 19,0 oranında, yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi yüzde 8,5 oranında artışla sanayi üretiminin sürükleyicisi olmuştur.
Sanayi üretiminde yaşanan pozitif gelişmelerin inşaat ve hizmetlerde süregelen olumlu görünüme de katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Büyümede dengelenme, cari açıkta iyileşme, TL'ye artan güven, tarihi yüksek rezervler, gerileyen risk primi ve depremin etkisine rağmen azalan bütçe görünümüyle ekonomiye duyulan güven her geçen gün daha da güçlenmektedir.
Önümüzdeki dönemde enflasyonla kararlılıkla mücadele ederken üretime, yatırıma ve ihracata vereceğimiz desteklerle toplumsal refahı artırmaya devam edeceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BARAJ DOLULUK ORANLARI İL İL SON DURUM: İstanbul, Ankara ve Bursa’da kaç günlük su kaldı? 9 Ekim İSKİ, BUSKİ, ASKİ…
- ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHLERİ | YKS ek yerleştirme kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
- 2026 ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? ÖSYM lise ve ön lisans KPSS oturumları hangi tarihte yapılacak?
- Bilgisayarınız tehlikede mi? Windows 10 sonrası Microsoft duyurdu: Siber saldırı riski kapıda
- Gram altın 6000 TL’ye göz dikti! Yatırımcı diken üstünde: Yeni zirve mi, düşüş sinyali mi?
- TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz ne zaman başlıyor? Taşacak Bu Deniz konusu ne, oyuncuları kim?
- Sadece 5 dakika yetiyor: Günde iki kez yapılan basit egzersizler kalp riskini azaltıyor
- Soğuk havalarda yüzünüz kızarıyor ve kuruyor mu? “Sonbahar yüzü” nedir, neden olur ve cildinizi korumanın yolları
- ABD Merkez Bankası ekim ayı toplantı takvimi 2025 | FED faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İndirim gelecek mi?
- MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025-2026 | İlk ortak yazılı sınavlar ne zaman yapılacak? 6-7-8-9-10-11 ve 12. sınıflar konu dağılımı
- Meteoroloji’den çifte uyarı: Fırtına ve sağanak bir arada! İstanbul, Adana, Rize, Hatay... 14 il için sarı alarm verildi
- Orionid Meteor Yağmuru ne zaman, hangi gün? Meteor yağmuru saat kaçta başlayacak, Türkiye'den görülecek mi?