1000 TL’lik elektrik faturasının 560 lirasını devlet ödüyor: Destek bu yıl da sürecek





GÜNCELLEME YOLDA

Elektrik ve doğal gazda yıllardır uygulanan sübvansiyonlarla 86 milyon desteklenirken; dar, orta ve yüksek gelirlinin aynı oranda desteklerden faydalanmaması için de önlemler alınmaya devam ediyor. Enerji Bakanlığı, ilk kez bu yıl uygulamaya başladığı son kaynak tedarik tarifesi oranında bu ay sonu itibarıyla güncellemeye gidecek. Güncelleme sonrasında üst gelir grubunda olan ve elektriği fazla tüketen haneler elektrik maliyetini gerçeğine daha yakın oranda ödemeye başlayacak. Yeni kademeden öncelikle elektrik abonelerinin en az yüzde 85'inin etkilenmemesi hedefleniyor. Yani milyonlarca dar ve orta gelirli hanenin elektriği yine desteklenmeye devam edilecek.



YÜZDE 85 ETKİLENMEYECEK

Elektrik kademe uygulamasında sistem şöyle işliyor: Mevcutta uygulanan 5 bin kilovatsaatlik kademe nedeniyle aylık tüketimleri 347 kilovatsaat ve üzerinde olanlar bu yıl kademeye takılarak, elektriğin gerçek maliyetine daha yakın bir bedelle faturalarını ödemeye başladı. Bu durumdan Türkiye genelindeki 42 milyon abonenin yaklaşık yüzde 3'üne denk gelen 1.2 milyon abone etkilendi. Türkiye'de abonelerin yüzde 85'i aylık 240 kilovatsaatin altında tüketime sahip bulunuyor. Yani yıllık tüketimleri en fazla 2 bin 880 kilovatsaat yapıyor. Bakanlık 1 Ocak 2026'dan geçerli olacak şekilde limiti 3000 kilovatsaate çekse dahi bu durumdan abonelerin yalnızca yüzde 15'inin (6.1 milyon) etkilenmesi bekleniyor. Bakanlık bu kesimin evini standart 3+1'den büyük (genel aydınlatmayı fazla yapıyor), elektrikli aleti fazla, elektrikli otomobili bulunan kategoride değerlendirerek gelirinin fazla olduğu esasını baz alıyor. Yani bu kişilerin ocaktan itibaren elektrik faturalarında yüzde 60-100'lere varan artışlar söz konusu olacak.