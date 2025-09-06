İstanbul’daki havalimanları 12,9 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (A Haber arşiv)

BİR AYDA 27 MİLYON 678 BİN 20 YOLCU SEYAHAT ETTİ

Bakan Uraloğlu, ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinin 10 milyon 461 bin 8, dış hat yolcu trafiğinin ise 17 milyon 202 bin 843 olarak gerçekleştiğini belirtti. Direkt transit yolcular ile birlikte toplam 27 milyon 678 bin 20 yolcunun seyahat ettiğini kayden Uraloğlu, "Geçen yılın aynı ayına göre direkt transit dâhil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,7 artış gerçekleşti. Söz konusu ayda iç hatlarda 104 bin 656 ton, dış hatlarda 407 bin 331 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 511 bin 987 tona ulaştı." diye konuştu.

8 AYDA HAVAYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCU SAYISI 162,6 MİLYONU GEÇTİ

Uraloğlu, ocak-ağustos döneminde ise; havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin, iç hatlarda 654 bin 86, dış hatlarda 616 bin 853 olduğunu, böylece üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 649 bin 35 uçak trafiğine ulaştığını kaydetti. Söz konusu dönemde üst geçişler dâhil hizmet verilen toplam uçak trafiğinin geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında yüzde 7 arttığını söyleyen Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 67 milyon 36 bin 713, dış hat yolcu trafiğinin 95 milyon 493 bin 971 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 162 milyon 627 bin 771 yolcuya hizmet verildi. 2025 yılı ağustos sonunda hizmet verilen yolcu trafiği 2024 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında; direkt transit dâhil olmak üzere toplam yolcu trafiğinde yüzde 4,6 artış oldu."

Uraloğlu ayrıca, söz konusu dönemde havalimanları yük trafiğinin; iç hatlarda 621 bin 155 ton, dış hatlarda 2 milyon 725 bin 467 ton olmak üzere toplamda 3 milyon 346 bin 622 tona ulaştığını da bildirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI 55 MİLYON 250 BİN 785 YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Havalimanı'nda ise ağustos ayında, uçak trafiğinin iç hatlarda 12 bin 362, dış hatlarda 38 bin 833 olmak üzere toplamda 51 bin 195'e ulaştığını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 869 bin 480, dış hatlarda 6 milyon 426 bin 676 olmak üzere toplamda 8 milyon 296 bin 156 yolcuya hizmet verildiğini de kaydetti.

Ocak-ağustos döneminde ise söz konusu havalimanında iç hatlarda 82 bin 933, dış hatlarda 279 bin 136 olmak üzere toplamda 362 bin 69 uçak trafiği gerçekleştiğini anlatan Uraloğlu, "İç hatlarda 11 milyon 823 bin 296, dış hatlarda 43 milyon 427 bin 489 olmak üzere toplamda 55 milyon 250 bin 785 yolcu trafiği gerçekleşti." dedi.